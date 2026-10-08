El Auditorio Walter Heinze recibirá el estreno de la obra de danza "Bien al sur"

El elenco de danza Y punto estrenará su primera producción escénica titulada "Bien al sur" mediante una función que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre a las 20 en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música de Paraná, espacio situado sobre la calle Italia 61 en la capital entrerriana.

La puesta en escena, creada bajo la dirección artística de Gonzalo Siandra y Priscila Peralta, reunirá en el escenario a quince artistas locales, entre estudiantes avanzados y bailarines surgidos de la Escuela Municipal de Danza, con el propósito de abordar la rutina urbana, el encuentro y la transformación de la dinámica cotidiana a través del lenguaje corporal de la danza contemporánea.

"Bien al sur es una obra cargada de identidad, donde a través de las diferentes escenas se va contando un recorte de vida, un día en la vida, es un zoom al cotidiano, una muestra de intimidad que resuena en un relato colectivo", adelantaron desde la producción. A lo largo de la representación, las distintas secuencias coreográficas construyen un recorte temporal centrado en la intimidad de las relaciones humanas, donde los quince intérpretes —integrados por trece bailarines principales y dos figurantes— escenifican la transición entre el distanciamiento social y la conformación de espacios compartidos.

El cuerpo de baile que participará del estreno está compuesto por los bailarines Elián Casis, Florencia Cernigoi, Dana Sturtz, Natalí Guerberoff, Agostina Gotte, Ailén Aguilar, Camila Pross, Ana González, Brisa Ferreyra, Magalí Laferrara, Gabriela Schaaf, Marcela Acosta y Micaela Cancellieri, junto a las figurantes Sofía Pastori y Sabrina Lute.

Las entradas pueden adquirirse enviando un mensaje a @y.elencodedanza o a través del 11 34487702.