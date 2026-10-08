La Biblioteca Popular Fermín Chávez abrió la inscripción al curso de fotografía urbana

El taller se desarrollará a través de ocho encuentros y muestra final.

El profesor e integrante de la productora Chasqui Audiovisual Mario "Manteca" Martínez coordinará el taller titulado "Saliendo a ver qué pasa en la calle. Taller de Introducción a la fotografía callejera", el cual se desarrollará a lo largo de ocho encuentros semanales con instancias teóricas y prácticas en la Biblioteca Popular Fermín Chávez, pertenciente al espacio Casa Grande de la ciudad de Paraná.

La propuesta está dirigida a personas mayores de 16 años y busca brindar herramientas para entrenar la mirada, ejercitar la observación del entorno urbano y sensibilizar el registro visual del espacio público, adaptándose a cualquier equipo digital que dispongan las personas que participen, ya sea una cámara fotográfica convencional o la cámara integrada de un dispositivo celular.

El trayecto formativo combinará clases en aula, salidas de campo para realizar tomas fotográficas y la visita de profesionales invitados pertenecientes al ámbito de las artes visuales y el fotoperiodismo regional.

Al finalizar el ciclo de ocho clases, el grupo de estudiantes organizará y montará una muestra fotográfica colectiva con los trabajos producidos durante las jornadas de recorrido urbano, cuya fecha y modalidad de exhibición se definirán más adelante.

El taller no exige experiencia previa en la disciplina para sumarse.

El taller tiene un valor de $40.000 mensuales para los socios de la biblioteca, y $52.000 para el público no asociado.

Sobre Mario Martínez

Es docente graduado en el Profesorado Superior de Ciencias Sociales de Concordia que se desempeña como profesor de Historia y Formación Ética y Ciudadana en escuelas secundarias de Paraná desde el año 2007.

Cuenta con una trayectoria en el lenguaje audiovisual como cofundador de Chasqui Audiovisual en 2008, y cuenta con antecedentes formativos en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la escuela Una Foto Escuela de Paraná y becas otorgadas por el Fondo Nacional de las Artes.

Coordinó talleres sobre lenguaje fotográfico para la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y participó en exposiciones y concursos nacionales del rubro.