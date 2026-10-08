Por la tormenta, reprogramaron para este jueves la charla de Ariel Gelblung en Paraná

Ariel Gelblung dará este jueves a las 20, en el hotel Maran una charla a tres años del 7 de octubre de 2023.

El encuentro, previsto inicialmente para este miércoles, se realizará este jueves 8 de octubre, a las 20, en el Centro de Convenciones Maran Suites & Towers, Ala Mitre. El director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina abordará las consecuencias del 7 de octubre de 2023, el antisemitismo y los discursos de odio.

La charla que Ariel Gelblung tenía previsto brindar este miércoles en Paraná fue suspendida debido a las condiciones meteorológicas y reprogramada para este jueves 8 de octubre, a las 20, en el mismo lugar.

El encuentro, organizado por la Asociación Israelita de Paraná y DAIA Filial Entre Ríos, se desarrollará en el Centro de Convenciones Maran Suites & Towers, Ala Mitre, bajo las consignas “Memoria, unidad y compromiso”.

La actividad forma parte de la conmemoración de los tres años del ataque perpetrado por Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 y propone, además de recordar a las víctimas, reflexionar sobre sus consecuencias y sobre el crecimiento del antisemitismo y los discursos de odio.

Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, abordará también el papel de la memoria y la educación frente a distintas formas de discriminación y prejuicio.

La única modificación anunciada es la fecha: la actividad se realizará este jueves 8 de octubre, a las 20, y mantiene el lugar originalmente previsto.