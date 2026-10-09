Este 12 de Octubre habrá relatos del Pueblo Nación Charrúa en La Picada, para reivindicar la presencia de la etnia en este territorio. “Elegimos este 12 de octubre, como regalo y compromiso para presentar 𝙂𝙤𝙪𝙚, 𝙜𝙪𝙖𝙧𝙙𝙞𝙖𝙣𝙙𝙚𝙡𝙖𝙜𝙪𝙖 de Ukaivberá G. Do Nascimento”, se convocó.

“La identidad, así como el agua, tiende a fluir en libertad, con transparencia, inundando cada rincón de nuestro ser con su suave danza. A través de estos cuentos reafirmamos que 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘳 𝘯𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢𝘴 𝘢𝘨𝘶𝘢𝘴 𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘵𝘦𝘨𝘦𝘳 𝘯𝘶𝘦𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘥𝘢𝘥”.

El encuentro será este lunes a las 15.30 en La Porota, Área Natural Protegida, RN 12 Km 460,5, La Picada.