ATE organiza una charla y debate en torno al libro sobre Perón y Francisco

La Secretaría de Derechos Humanos de la Asociación Trabajadores del Estado organiza la presentación del libro Perón y Francisco. La esperanza en el pueblo, escrito por el docente e investigador Julián Fava, en un encuentro que se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de octubre a las 20 en el Salón Germán Abdala, ubicado dentro de la sede provincial del gremio sobre la calle Colón 59 de la ciudad de Paraná.

La actividad contará con la presencia del autor de la obra y de su editor, Néstor González, con el objetivo de generar una instancia de debate sobre los conceptos políticos, filosóficos y culturales que vinculan el pensamiento de Juan Domingo Perón, el Papa Francisco y el filósofo Rodolfo Kusch.

La obra fue publicada por la editorial Las Cuarenta y se encuentra estructurada a lo largo de cinco capítulos dedicados a revisar y poner en valor una serie de nociones que fueron distorsionadas a lo largo de la historia y que conservan su vigencia conceptual en el debate público.

El texto aborda el entusiasmo analizado como la fuerza interna de los individuos, la esperanza entendida en su carácter de potencia creadora para la transformación social, y la noción de mito encarnado en el pueblo como el motor impulsor de la voluntad colectiva.

En el quinto capítulo, la investigación de Fava se orienta a comprender la vigencia y persistencia del peronismo en la cultura nacional, partiendo del principio de que toda relación humana posee una dimensión pedagógica en la que se configura el reconocimiento del otro, la comprensión de uno mismo y la manera de habitar un espacio común.

Degún el desarrollo conceptual del autor, las tres figuras consideran a la persona humana de manera irreductible frente a cualquier función, utilidad o clasificación puramente instrumental, exigiendo una forma de vínculo social fundada en la dignidad y el respeto hacia las modalidades de organización que el propio pueblo se otorga a sí mismo.

La entrada será libre y gratuita.