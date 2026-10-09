Diseña Paraná vuelve a la Sala Mayo con más de 80 emprendimientos y una nueva cápsula de diseño local

Este sábado a las 16, en Sala Mayo, comienza la Diseña Paraná, con entrada libre y gratuita.

La quinta edición de la feria se realizará del sábado 10 al lunes 12 de octubre, de 16 a 21, con entrada libre y gratuita. Reunirá producciones de indumentaria, objetos, accesorios, decoración y gastronomía, además de una colección desarrollada a partir de fibra de kapok y una línea de regalos turísticos con identidad paranaense.

Diseña Paraná volverá este fin de semana largo a la Sala Mayo con una nueva edición que reunirá a más de 80 emprendimientos y marcas locales. La feria podrá visitarse desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, de 16 a 21, con entrada libre y gratuita.

Indumentaria, textiles, calzado, accesorios, marroquinería, objetos de decoración, papelería, mobiliario y productos de almacén natural formarán parte de la propuesta. También habrá un patio gastronómico e intervenciones artísticas durante las tres jornadas.

La edición de este año será la quinta y marcará el cierre de un proceso que comenzó meses atrás con instancias de formación, clínicas y selección de proyectos. Según informó la organización, durante 2026 hubo más de 300 inscriptos. De ese grupo, 140 presentaron sus desarrollos ante un jurado integrado por 13 instituciones públicas, privadas y universitarias, que finalmente seleccionó 82 emprendimientos para participar de la feria.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que la propuesta busca acompañar el desarrollo del diseño local y fortalecer su vínculo con la actividad productiva de la ciudad.

Diseña Paraná forma parte de Marca Paraná y es impulsado por la Municipalidad. A lo largo del año, el programa incluye capacitaciones, tutorías técnicas, clínicas y espacios de comercialización para diseñadores y emprendedores locales.

La flora de Paraná como punto de partida

Uno de los ejes trabajados durante este año fue “Pulsión floral”, una propuesta inspirada en especies presentes en la ciudad, como lapachos, aromitos, ceibos, palos borrachos y jacarandás.

La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, explicó que esa temática atravesó los procesos de investigación y desarrollo de distintas piezas, tanto textiles como destinadas al hogar, a partir del trabajo con materiales, texturas y paletas vinculadas con el paisaje local.

La feria mostrará también una línea de merchandising y regalos turísticos con identidad paranaense, pensada para ampliar la oferta destinada a quienes visitan la ciudad y sumar al diseño como parte de la propuesta turística.

Una cápsula desarrollada con fibra de kapok

Entre las novedades de esta edición aparecerá el trabajo de los llamados núcleos de diseño, espacios colaborativos en los que profesionales y emprendedores desarrollan proyectos en conjunto.

De allí surgió una cápsula realizada en torno al kapok, la fibra natural obtenida del fruto del palo borracho (Ceiba speciosa). A partir de distintas experiencias textiles y de diseño de producto se desarrollaron piezas de edición limitada que podrán verse y adquirirse durante la feria.

La iniciativa articula además a universidades, instituciones técnicas y espacios vinculados con la producción y el diseño. Durante este año participaron, entre otros, las facultades de Ciencias Económicas y Ciencias de la Educación de la UNER, el Club de Emprendedores, la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER, la Diplomatura en Moda, Arte Textil y Diseño de Indumentaria de FHAyCS-UADER y el INTI.

Diseña Paraná podrá recorrerse del sábado 10 al lunes 12 de octubre, de 16 a 21, en la Sala Mayo. La entrada será libre y gratuita.