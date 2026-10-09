El Festival San Francisco de Borja reunirá espectáculos musicales, emprendimientos y gastronomía

Se llevará a cabo el tradicional Festival Patronal de San Francisco de Borja este sábado 10 de octubre a partir de las 21 en el Salón Polideportivo, ubicado en la calle Sourigues 1100 de la ciudad de Paraná.

La actividad se desarrollará con el propósito de celebrar la festividad patronal del barrio y reunir a las familias de la zona en una jornada que combinará actuaciones musicales en vivo, danza folklórica, un paseo de emprendedores locales y una amplia oferta gastronómica.

La grilla artística de la noche estará conformada por una variada nómina de intérpretes regionales, entre los que se destacan Sofi Drei, Lucho Quiñones, el grupo Amancay, la formación Preguntale Aquel y el músico Diego Cuadra. Además, el programa de espectáculos contará con las intervenciones del Ballet Alma de Río y la presentación del dúo compuesto por Amparo y Antonio.

El predio contará con un paseo de emprendedores para que el público pueda recorrer puestos de artesanías y productos locales. A la par, estará habilitado el servicio de cantina con opciones de choripanes, hamburguesas, sánguches de bondiola, papas fritas, empanadas, tortas, bebidas diversas y menúes adaptados sin TACC.

Desde la organización recomiendan asistir con sillones para mayor comodidad durante las presentaciones. También aclararon que estará permitido el ingreso con equipo de mate pero no el acceso con conservadoras.

Las entradas tienen un valor de $6.000. Los menores de doce años tendrán acceso gratuito al evento.