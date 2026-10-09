El grupo Gozantes presenta la última función de "Las imprudencias del deseo"

El elenco Gozantes presentará este domingo 11 de octubre, a las 20:30, en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171 de Paraná, una nueva y última función de "Las imprudencias del deseo", un espectáculo que reúne teatro, narración, canto y música en vivo para contar historias atravesadas por la sensualidad y el erotismo desde el humor. La propuesta forma parte de un recorrido que el grupo viene desarrollando durante este año, con presentaciones en distintos espacios culturales de la ciudad, y que tendrá en esta oportunidad su última función antes de comenzar a trabajar en una renovación del espectáculo.

Analía Venanzi, actriz y artista integrante del elenco, contó a ANÁLISIS que esta será la última presentación de la propuesta tal como viene desarrollándose hasta ahora. Durante el año, Gozantes realizó entre seis y siete funciones en diferentes lugares, entre ellos la Casa de la Cultura, Almacén de los 33 y Casa Boulevard. "La idea fue itinerar, no quedarnos en un solo espacio, sino ir probando diferentes lugares, eso también es una forma de ir probando nuestro espectáculo", explicó.

La posibilidad de llevar el espectáculo a diferentes lugares es un objetivo que el elenco quiere seguir desarrollando, aunque Venanzi reconoció que existen algunas dificultades para hacerlo. "Con este espectáculo específicamente necesitamos ciertas cosas técnicas, como sonido y luces, por lo que dependemos de las condiciones de cada espacio". De todos modos, la intención es pensar alternativas para el próximo año, tanto para ampliar los lugares de presentación como para encontrar maneras de sostener el espectáculo y llevarlo a nuevos públicos.

Gozantes está integrado por varios artistas, entre los que se encuentran Vero Nardin, Ariel Bertellotti, Rita Dellacqua, Lau Alberto, Eli Rossa, Ale Florenza y la propiaAnalía Venanzi. El grupo reúne distintas disciplinas y trayectorias, entre ellas la actuación, el canto, la música, la narración, la danza y algunos recursos vinculados con el circo. Según explicó Venanzi, el proyecto comenzó a tomar forma hace cuatro años, a partir de la intención de compartir esas herramientas artísticas y construir una propuesta común. "Somos actrices, cantantes, músicos, narradoras, hay una bailarina, también algo de circo, y todas esas disciplinas nos han venido juntando", contó. Con el tiempo, el espectáculo fue incorporando nuevas posibilidades y pasó a ser una propuesta más definida en su estructura.

Ese hilo conductor es el deseo, que aparece tanto en el nombre del espectáculo como en las historias que se cuentan sobre el escenario. Venanzi explicó que el punto de partida fue la búsqueda de relatos vinculados con lo erótico y lo sensual. A partir de eso, cada integrante aporta su interpretación y construye personajes que presentan diferentes experiencias, vínculos y maneras de relacionarse con el deseo.

La construcción del espectáculo está relacionada con textos de autores como Julio Cortázar, Anais Nin e Isabel Allende, que fueron recreados desde el trabajo de los integrantes y puestos en diálogo con materiales surgidos de la escritura conjunta. A esos materiales se suman historias que el grupo fue elaborando y que incorporan la impronta que atraviesa toda la propuesta: el deseo como parte de la experiencia y el humor como forma de abordarlo.

El recorrido que Gozantes desarrolló durante este año superó las expectativas de sus integrantes. Venanzi reconoció que no imaginaban tener tantas funciones ni una respuesta tan sostenida por parte del público. "Ni soñábamos que íbamos a tener esta repercusión. Nos sorprende en cada función porque nos acompaña muchísimo la gente", afirmó.

La función del domingo 11 de octubre será la última presentación de "Las imprudencias del deseo" en su formato actual, pero no marcará el cierre del proyecto. El grupo ya tiene nuevas historias para trabajar y la intención de renovar la propuesta para el año próximo. Venanzi anticipó que hay relatos y canciones que todavía no fueron incorporados y que podrían formar parte de la siguiente etapa.

La función está dirigida al público adolescente (+13) y adulto.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000. En puerta costarán $12.000. Por reservas, comunicarse al 343 4295924.