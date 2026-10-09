Habrá distintas propuestas para regalar y disfrutar en la Feria del Día de la Madre

Este viernes comienza una nueva edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores por el Día de la Madre, en la Costanera Baja de Paraná. La propuesta se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, de 10 a 21, en la zona de la Plaza de las Colectividades y Puerto Nuevo.

Durante el fin de semana largo, la feria reunirá a más de 200 puestos de artesanos, emprendedores, gastronómicos y anticuarios. Además, habrá dos patios gastronómicos que convocarán a 25 productores locales, con una amplia variedad de productos y propuestas para disfrutar en familia.

La actividad forma parte del calendario de ferias que impulsa la Municipalidad de Paraná junto con el sector privado y constituye una oportunidad para fortalecer la comercialización de productos locales y generar espacios de encuentro entre productores y consumidores.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que se trata de una de las fechas más esperadas del calendario de ferias municipales, debido a las expectativas que genera entre los productores y emprendedores de la ciudad.

En ese sentido, remarcó que estas propuestas forman parte de una política de acompañamiento al sector emprendedor y contribuyen a promover la comercialización y el desarrollo de la economía local.