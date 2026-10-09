La Vieja Usina recibe el 3º Encuentro Interuniversitario de Coros

La Universidad Autónoma de Entre Ríos llevará adelante la tercera edición del Encuentro Interuniversitario de Coros este viernes 9 de octubre a partir de las 20 en La Vieja Usina, ubicada en la calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná.

La actividad se desarrollará con el propósito de fortalecer los lazos entre los diferentes integrantes de la comunidad universitaria regional, democratizar el acceso al conocimiento y conmemorar los 50 años del último golpe de estado en Argentina mediante la interpretación del canto coral como una práctica de extensión universitaria comprometida con la construcción de experiencias transformadoras por fuera de las aulas.

En esta nueva convocatoria musical participarán tres agrupaciones corales representativas de las casas de estudios superiores con sede en la capital provincial. La grilla del espectáculo incluirá las actuaciones del Coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, bajo la dirección musical del maestro Eduardo Retamar; el Coro de la Cátedra de Dirección y Práctica Coral de la Escuela de Música Profesor Constancio Carminio, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, dirigido por el maestro Miguel Otti Gómez; y la agrupación Nuestro Coro, correspondiente a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, orientada también bajo la conducción del maestro Miguel Otti Gómez.

Desde el Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de la casa de estudios remarcaron que el canto colectivo concebido como práctica de extensión trasciende el ámbito estrictamente artístico para constituirse en un acto de reivindicación histórica e institucional. Las autoridades del área remarcaron que el encuentro encarna los principios de acceso democrático al conocimiento y la educación pública, representando en cada voz la diversidad de trayectorias que convergen cotidianamente en las aulas universitarias.

La actividad será de acceso libre y gratuito.