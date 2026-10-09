Stand Up Comedy y Finola, esta noche en La Casa de la Cultura

El colectivo artístico Litoral Stand Up Comedy junto a la propuesta humorístico-musical Finola llevarán a cabo un espectáculo unificado este viernes 9 de octubre a las 21 en La Casa de la Cultura de Entre Ríos, establecimiento ubicado en la intersección de las calles 9 de Julio y Enrique Carbó de la ciudad de Paraná.

El programa de la velada reunirá en el escenario a seis artistas locales divididos en dos bloques que articularán chistes, historias y composiciones en piano.

Por un lado, los comediantes Belisario Ruiz, Lisandro Riera e Ignacio Grünbaum expondrán sus rutinas de monólogos de stand up más recientes, abordando temáticas de la realidad urbana. Por otra parte, Mateo Izza, Nacho Koornstra y Nicolás Montaña conformarán la propuesta de Finola, conjugando la interpretación de canciones populares con la intervención de personajes humorísticos.

Durante el desarrollo de la actividad funcionará un servicio de cantina y gastronomía a cargo de Riera Cervecería.

La función se desarrollará bajo la modalidad de entrada a la gorra. Para reservas, comunicarse al 343 4711428 para la recepción de reservas anticipadas de lugares en la sala céntrica.