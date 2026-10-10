El Contrafestejo celebró sus 25 años con tambores, baile y una Plaza San Miguel tomada por el ritmo

Comparsas y baterías de Paraná, Santa Fe y Rosario protagonizaron este sábado una nueva edición del encuentro. La jornada comenzó en Plaza San Miguel con el encendido del fuego y un homenaje musical a Rubén Rada. A las 17.20 arrancó el desfile desde San Martín y Nogoyá y, a su paso, muchas familias se fueron sumando al baile.

El Contrafestejo cumplió 25 años este sábado en Paraná y volvió a hacerlo en la calle, entre tambores, baile y un público que por momentos dejó de mirar para convertirse también en parte de la celebración.

La actividad comenzó en Plaza San Miguel, donde tuvo lugar el encendido del fuego, uno de los momentos de mayor carga simbólica para quienes sostienen el encuentro desde sus comienzos. Cerca de allí, estudiantes y artistas de la Escuela de Artes y Música participaron de la apertura con un homenaje a Rubén Rada, mientras el público comenzaba a ocupar la plaza y los alrededores.

Había familias, puestos gastronómicos y gente que llegaba de a poco. Pero la tarde cambió de ritmo a las 17.20.

A esa hora comenzó el desfile en la esquina de San Martín y Nogoyá. Los primeros golpes de los tambores anunciaron el paso de comparsas y baterías y, quienes estaban a los costados de la calle empezaron a sumarse.

Chicos y grandes bailaban detrás o al lado de las agrupaciones. La distancia entre quienes participaban del desfile y quienes habían ido a verlo se fue achicando a medida que avanzaba la música.

El punto de mayor concentración estuvo sobre la Peatonal San Martín, frente a Plaza San Miguel. Allí se reunió buena parte del público mientras las baterías y comparsas pasaban por ese sector, con los puestos gastronómicos instalados en la plaza como parte de una tarde que se extendió alrededor de la música.

Participaron Candombe Rejunte, Batería Imperial, Comparsa Merlyn, Bololó Afrosamba, Puro Swing y Candombe Transfeminista. También llegaron La Castillo – Justicia por el Juli, desde Santa Fe, y Candombe Hormiga, de Rosario.

Este año, además, hubo una decisión que cambió la disposición habitual del encuentro: no se montó escenario. El protagonismo quedó para el desfile, para los tambores y para ese ir y venir de cuerpos sobre la calle.

La elección terminó dándole a la jornada un carácter todavía más abierto. La escena cambiaba con cada agrupación que pasaba y con cada persona que se incorporaba al baile.

Desde hace un cuarto de siglo, el Contrafestejo propone revisar críticamente los relatos sobre la conquista de América y recuperar la presencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, sus resistencias y su aporte a la identidad cultural de este territorio.

Esa memoria volvió a expresarse este sábado sin demasiadas solemnidades. Primero alrededor del fuego. Después, con el homenaje a Rada. Y finalmente en la calle, cuando los tambores comenzaron a sonar y la Peatonal San Martín frente a la plaza San Miguel se llenó de gente siguiendo el paso de las comparsas.