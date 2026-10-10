Humorúsica se presenta en Santa Fe con “Chisterapia”, su homenaje a Les Luthiers

El espectáculo se presentará este sábado 10 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”. La propuesta recupera el universo humorístico y musical de Les Luthiers a partir de una versión inspirada en “Lutherapia”.

El grupo Humorúsica llegará este sábado a Santa Fe con “Chisterapia”, un espectáculo creado como tributo a Les Luthiers y especialmente inspirado en uno de los montajes más recordados del conjunto argentino: Lutherapia.

La función será a las 21 en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”, ubicado en Junín 2457.

La propuesta busca recuperar el cruce entre música, humor, actuación y juego verbal que convirtió a Les Luthiers en una referencia ineludible del humor escénico argentino y latinoamericano. En ese camino, Chisterapia toma como punto de partida el formato de Lutherapia, uno de los espectáculos más celebrados del grupo.

Humorúsica viene desarrollando desde hace tiempo este trabajo de homenaje, que fue declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de Paraná y por la Provincia de Entre Ríos.

La presentación en Santa Fe se suma así al recorrido de una propuesta pensada para quienes conocen la obra de Les Luthiers, pero también para nuevas generaciones que encuentran en ese repertorio una forma particular de humor, construida a partir de la música, la precisión escénica y el absurdo.

Las entradas están disponibles a través de Ticketway.