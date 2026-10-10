La Feria Provincial del Libro cierra este domingo con Juan Sasturain, música y nuevas presentaciones

La Feria Provincial del Libro en Concordia tuvo en la segunda jornada la participación de Selva Almada, como invitada destacada.

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro tendrá este domingo su última jornada en el Centro de Convenciones de Concordia. Desde la mañana habrá presentaciones, lecturas, propuestas para las infancias y actividades interactivas. A las 20, Juan Sasturain protagonizará uno de los encuentros centrales y el cierre llegará a las 21, con el Festi Cuac! y un recital de Maniquí. La entrada es libre y gratuita.

Uno de los nombres centrales será Juan Sasturain, quien a las 20 participará de un conversatorio moderado por Oscar Londero en el escenario central. Escritor, periodista y guionista, Sasturain forma parte del grupo de invitados nacionales convocados para esta segunda edición junto a Selva Almada, Alejandra Kamiya y Miguel Rep.

Antes, a las 19, se realizará un homenaje a Jorge Enrique Martí, a cien años de su nacimiento. Participarán Roberto Romani y Matías Armándola, también en el escenario central.

La literatura entrerriana tendrá otro de sus momentos destacados a las 18, con la presentación de Horizonte de Sucesos, de Mariana Bolzán, obra que obtuvo el Premio Fray Mocho de Novela y fue publicada por la Editorial de Entre Ríos.

A las 17.30 se presentará Soundún. Juego y libro de Fauna del Mar Argentino, de Madrigal Ediciones, mientras que desde las 16 habrá otras presentaciones, entre ellas Permanecer y transcurrir (memorias del viejo Almacén Sauer) y Al gran pueblo argentino salud, sin adicciones, de Mario Di Maio.

También a lo largo de la tarde pasarán por la feria títulos como Hasta aquella duna, dije, de María Gabriela Morano; El zorro de Loma hermosa y Los pájaros de mi casa, de Santiago Krenz Kloster, y Cuando el tiempo se detiene, de Lucía Paola Morales.

Música, títeres y actividades para recorrer

La jornada no estará concentrada únicamente en las presentaciones de libros. Desde las 10 y hasta las 12, y nuevamente entre las 15 y las 18, continuará Las lecturas de Oscar, una experiencia de escucha literaria inmersiva.

A las 11.30 actuará el Ensamble La Chamarra en el escenario exterior y a las 12.30 habrá una suelta de libros.

Durante la tarde funcionarán además la Biblioteca Móvil, de 14 a 18, y el Museo Interactivo Costa Ciencia, también en esa franja horaria. A las 15 volverá la función de títeres Así nació Concordia, destinada especialmente a las infancias.

La música tendrá otra presencia a las 17, con el Conjunto Musical Armonía Imperial, y el cierre llegará a las 21, cuando se realice el Festi Cuac!, con un recital de la banda concordiense Maniquí en el escenario exterior.

Una segunda jornada marcada por Selva Almada

La actividad del sábado tuvo como uno de sus momentos centrales la participación de Selva Almada, quien encabezó el conversatorio de apertura de la jornada. Antes se realizó un breve acto institucional con el intendente de Concordia, Francisco Azcué, y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, participó a través de un mensaje grabado.

Almada volvió a formar parte de la programación por la noche junto a Rusi Millán Pastori, mientras que Miguel Rep protagonizó otro de los conversatorios centrales de la jornada.

Con la actividad de este domingo, la Feria cerrará tres días de programación en el Centro de Convenciones de Concordia, con editoriales, escritores y propuestas culturales provenientes de distintos puntos de Entre Ríos y del país. La entrada continuará siendo libre y gratuita.