Selva Almada y Miguel Rep, protagonistas de este sábado en la Feria Provincial del Libro de Concordia

En Concordia, se desarrolla la segunda edición de la Feria Provincial del Libro.

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro continúa este sábado 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia, con entrada libre y gratuita. La jornada tendrá como figuras centrales a Selva Almada y Miguel Rep, además de presentaciones de libros, talleres, propuestas para las infancias y un cierre que reunirá literatura y música.

Después de una primera jornada que reunió a escritores, editoriales, estudiantes y público de distintos puntos de la provincia, la Feria Provincial del Libro continúa este sábado en Concordia con una programación que se extenderá desde las 10 hasta las 22.

Uno de los momentos centrales llegará al mediodía. A las 12, la escritora entrerriana Selva Almada participará del acto de apertura y de un conversatorio moderado por Mara Rodríguez, en el escenario central.

Almada, nacida en Villa Elisa y autora de libros como El viento que arrasa, Ladrilleros, Chicas muertas y No es un río, volverá a aparecer en la programación por la noche. A las 21, junto a Rusi Millán Pastori, será parte del ciclo Las palabras quedan, una propuesta que cruza literatura y música en el escenario exterior.

Otro de los nombres destacados del sábado será Miguel Rep. El dibujante y humorista gráfico protagonizará a las 20 un conversatorio junto a Américo Schvarztman y Horacio Osorio, también en el escenario central.

Antes, a las 19, habrá otra propuesta vinculada con el dibujo y la narración: “100 mentiras. Relatos dibujados”, con Max Aguirre y Luciano Saracino.

Libros entrerrianos y distintas formas de contar

La programación del sábado no estará concentrada solamente en los autores invitados. Durante toda la tarde habrá presentaciones de libros y actividades en distintos espacios del predio.

A las 10.30 se presentará Jóvenes viejos, de Jorge Horacio Mónicolo, mientras que a las 15 será el turno de Cómo nadar, de Inés Marcó.

A las 16 se realizará “Criollo del universo”, un conversatorio pensado alrededor de una poética y una política del territorio. Más tarde, a las 17, Fernando Belottini presentará Mi parte de guerra.

A las 18, Roberto Romani llegará con San Carlos, un castillo de leyenda, una obra vinculada con uno de los sitios históricos y culturales más reconocibles de Concordia.

La jornada también tendrá talleres, propuestas de lectura, una biblioteca móvil, títeres y actividades destinadas a las infancias. Entre las opciones permanentes estarán Las lecturas de Oscar, una experiencia de escucha literaria inmersiva, y el Museo Interactivo Costa Ciencia.

También habrá un Bus Literario, que partirá a las 14 desde el predio de la Feria.

La segunda Feria Provincial del Libro reúne este año a más de 100 editoriales, librerías, autores y proyectos culturales. La actividad se desarrolla en el Centro de Convenciones de Concordia, San Lorenzo Oeste 101, con acceso libre y gratuito.

El sábado tendrá así una de las jornadas más fuertes de la programación: Selva Almada abrirá la actividad central al mediodía y volverá por la noche junto a Rusi Millán Pastori, mientras que Miguel Rep ocupará el escenario a las 20, en una agenda que desde la mañana combinará libros, dibujo, música, talleres y propuestas para todas las edades.