Diálogo aperitivo y poético: Zavallo, Campero y Biedma en la Feria Internacional del Libro de Rosario

Los autores Belén Zavallo, Belén Campero y Salvador Fiedma, en la Feria Internacional del Libro de Rosario.

¿De quién es la poesía? ¿Tiene un dueño? ¿Por qué esas voces pueden resonar en nosotros hasta volvernos capaces de apropiárnoslas? ¿Por qué las repetimos? ¿Cómo se construye una voz?

La presentación de un libro no siempre tiene que ser hablar del libro y de su autor. A veces puede ser dejar que la poesía hable en otros.

Esa fue la propuesta que unió a Editorial Serapis con "La sabiduría de las bestias", de Belén Campero; a Belén Zavallo con "Silbido hacia el fuego" publicado por Editorial Calamote; y a Salvador Fiedma con "Mil haikus de Libros silvestres.

La sala Emilia Bertolé repleta de un público entusiasta en la Feria Internacional del Libro de Rosario dio lugar al juego de las palabras. En una bolsa de cartón se repartieron versos. Cada uno de los asistentes tomó uno y comenzó a leerlo. Después, cuando sentía que otro verso podía continuar el suyo, dejaba que esa voz siguiera. Así se fue formando un gran poema colectivo, hecho de poemas rotos, desprendidos de los libros y vueltos a unir por quienes estaban allí.

Después, la conversación giró en torno al acto creativo: a cómo una voz se construye, a qué sucede cuando un poema encuentra otra voz, y a los proyectos que nacen alrededor de los libros de poesía.

Hubo lecturas. Hubo emoción. Hubo algo difícil de explicar y fácil de reconocer: eso que hace que la poesía palpite.

Y eso también sucede en las ferias del libro: la poesía sale de sus páginas, cambia de boca, encuentra otros cuerpos y, por un momento, deja de tener dueño.