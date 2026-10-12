Dieron a conocer los ganadores del certamen literario “Pueblo Alvear: donde el río besa la tierra”

Dieron a conocer los resultados del certamen literario “Pueblo Alvear: donde el río besa la tierra”.

La Comuna de Pueblo Nuevo General Alvear y Aldea San Francisco informó los resultados del certamen literario “Pueblo Alvear: donde el río besa la tierra”, que contó con la participación de 32 escritores y escritoras. Los premios se entregarán el 24 de octubre, a las 12, en el salón comunal.

La Comuna de Pueblo Nuevo General Alvear y Aldea San Francisco dio a conocer la nómina de premiados del certamen literario “Pueblo Alvear: donde el río besa la tierra”, una convocatoria que reunió trabajos en poesía, cuento corto y ficción histórica.

En la categoría Poesía, el primer premio fue para Jorge Padula Perkins, de Quilmes, provincia de Buenos Aires, mientras que el segundo lugar correspondió a Lorena Luna, de Concordia.

El jurado decidió además otorgar dos menciones, a partir de la calidad de los trabajos recibidos. La primera fue para César Spais, de Colonia Ensayo, y la segunda para Hugo Galli, de Pueblo Nuevo General Alvear.

En Cuento Corto, el primer premio quedó en manos de Luis Alberto Scremin, de San Javier, Santa Fe. El segundo fue para Elizabeth Cané, de Mercedes, provincia de Buenos Aires. En esta categoría también se otorgó una mención a María Inés Giménez, de Diamante.

La categoría Ficción histórica, en tanto, fue declarada desierta.

El acto de entrega de premios se realizará el sábado 24 de octubre, a partir de las 12, en el salón comunal, y será abierto a quienes quieran acompañar a los autores distinguidos.

La iniciativa tendrá además una continuidad editorial. Desde la Comuna informaron que ya se encuentra en imprenta, a través de Ana Editorial, una antología que reunirá textos de 37 escritores y poetas en homenaje a Pueblo Alvear y Aldea San Francisco.

La publicación busca recuperar, desde distintos registros literarios, historias, paisajes y vínculos con estos dos lugares, y ampliar así el trabajo iniciado a partir de la convocatoria del certamen.