El Museo Antonio Serrano realizará un ciclo de charlas sobre flora nativa y ambientes entrerrianos

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, invita a participar del ciclo de charlas Nativas Entrerrianas, una propuesta gratuita y abierta a todo público que se desarrollará los días 16, 17 y 24 de octubre, con la participación de especialistas en conservación e investigación de la flora nativa.

La ubicación geográfica de Entre Ríos, entre los ríos Paraná y Uruguay, favorece la confluencia de distintas ecorregiones y configura un territorio de gran diversidad biológica. Sus paisajes comprenden desde humedales y bosques en galería hasta montes, sabanas, palmares y pastizales, con comunidades vegetales características de cada ambiente.

A través de estos encuentros de divulgación y formación, el ciclo propone reconocer las principales especies botánicas nativas, conocer las particularidades de los ambientes que habitan y reflexionar sobre la importancia de su conservación como parte del patrimonio natural entrerriano.

Programa:

Los encuentros se desarrollarán en la sede del Museo, en calle Carlos Gardel 62, de 9 a 13.

-Viernes 16 de octubre - Humedales: Delta del Paraná y bosques en galería

La primera jornada estará dedicada a los humedales del Delta del Paraná y los bosques en galería. Participarán Jeremías Mancini, intendente del Parque Nacional Pre-Delta, y Ernesto Massa, investigador de la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del INTA y especialista en vegetación del Delta y fuego.

-Sábado 17 de octubre - El Espinal: montes y sabanas

El segundo encuentro abordará las características de los montes y las sabanas del Espinal, sus especies vegetales representativas y la diversidad de este ambiente. Estará a cargo de Cristian Hergenreder, encargado del Vivero de Nativas de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

-Sábado 24 de octubre - Taller de herborización de especies nativas

La última jornada consistirá en un taller práctico de herborización de especies nativas de los distintos ambientes de la provincia. La actividad estará a cargo de Laura Calderón, curadora del herbario del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano.

El taller permitirá acercarse a las prácticas de preparación y conservación de ejemplares botánicos, así como a su importancia para el estudio, la identificación y la documentación de la diversidad vegetal.

Inscripción

La participación es gratuita y requiere inscripción previa a través del siguiente enlace: LINK DE INSCRIPCIÓN

Con esta iniciativa, el Museo busca fortalecer el conocimiento de la flora nativa entrerriana y promover la valoración y conservación de los ambientes naturales que forman parte de la identidad y el patrimonio de la provincia.