La Feria Provincial del Libro cerró su segunda edición con miles de visitantes en Concordia

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro terminó este domingo en Concordia luego de tres jornadas en el Centro de Convenciones. El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, en diálogo con ANÁLISIS destacó el movimiento de público, el nivel de ventas de los expositores y la respuesta que tuvo una programación que reunió a escritores, artistas, editoriales y lectores de distintos puntos de la provincia y del país.

“Estamos muy contentos y satisfechos”, resumió el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, al hacer un balance de la segunda Feria Provincial del Libro, que se desarrolló durante el fin de semana en Concordia.

La convocatoria fue uno de los datos que puso en primer plano. El viernes, con una programación especialmente pensada para las escuelas, “miles de gurises”, según señaló, participaron de las actividades previstas para esa primera jornada. El sábado y el domingo el movimiento continuó, sobre todo durante las tardes, cuando los pasillos y los stands del Centro de Convenciones concentraron buena parte del público.

Pero para la organización hubo otro dato tan importante como la concurrencia: las ventas.

Stoppello contó que, al terminar la feria, conversaron con libreros y editores y que las evaluaciones iban “de bien a muy bien”. Entre los casos que mencionó estuvo el de una feriante de Córdoba que aseguró haber vendido el doble que el año pasado. También el de un librero de Concepción del Uruguay que, en tres días, alcanzó una venta equivalente a la que suele realizar durante un mes en su local.

“Eso nos pone muy contentos porque es uno de los propósitos de la feria: empujar la actividad de la industria editorial”, señaló. Para el funcionario, en ese punto la Feria Provincial del Libro volvió a cumplir con una de sus funciones: ofrecer una vidriera para editoriales, librerías y autores que no siempre encuentran los mismos espacios de circulación.

La segunda edición contó entre sus invitados con Alejandra Kamiya, Selva Almada, Juan Sasturain y Miguel Rep, además de autores entrerrianos, editoriales, librerías y distintas propuestas artísticas.

Stoppello se detuvo especialmente en algunos de los cruces que propuso la programación. Uno de ellos fue el encuentro de Selva Almada con Rusi Millán Pastori, donde literatura, música e imágenes se combinaron en Las palabras quedan. También mencionó la propuesta de Max Aguirre y Luciano Saracino, con narración y dibujo en vivo, y el cierre musical a cargo de Maniquí, banda de Concordia.

Otro de los puntos que destacó fue la presencia de autores entrerrianos.

Entre las actividades con mayor convocatoria mencionó la presentación de Horizonte de Sucesos, de Mariana Bolzán, obra ganadora del Premio Fray Mocho de Novela, y el homenaje a Jorge Enrique Martí a cien años de su nacimiento, que contó con la participación de Roberto Romani y Matías Armándola. El domingo, Juan Sasturain participó de un conversatorio moderado por Oscar Londero.

Stoppello también se refirió a la presentación del periodista Daniel Enz, director de ANÁLISIS, quien dio a conocer detalles de la investigación sobre los tormentos ocurridos en el Carmelo de Nogoyá, que el viernes presentó el libro Las torturas del convento y mantuvo luego un intercambio con el público. “El libro de Daniel Enz tuvo mucha gente. Se acercaron a verlo, a acompañarlo, a hacerle muchas preguntas”, señaló.

Al comparar esta edición con la primera, el secretario de Cultura consideró que hubo un crecimiento en varios aspectos. “Creció con respecto al año pasado claramente en cantidad de público, creció en su propuesta artística y creció en la relación y en el vínculo con los feriantes”, afirmó.

La feria fue organizada de manera conjunta por el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia. Stoppello recordó además que la iniciativa surgió a partir de una propuesta del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

Después de tres días de escuelas recorriendo los espacios, lectores buscando libros, charlas, presentaciones y stands con movimiento sostenido, el balance oficial fue de satisfacción.

Para Stoppello, esta segunda edición permitió afianzar una propuesta que todavía está construyendo su lugar en el calendario cultural entrerriano. “Fue una feria que funcionó y creo que consolidó su presencia”, sostuvo. Y dejó planteada la continuidad: “Entendemos que es una política pública que se va consolidando y va a seguir creciendo en adelante”.