Se realizó la primera edición del Festival Raíces del Este

Organizado por el Municipio, junto a comisiones vecinales y entidades de la zona, el evento reunió cultura, gastronomía y espectáculos con acceso gratuito en el Paseo de la Enfermería. La intendenta Rosario Romero acompañó a la comunidad durante la jornada.

El Paseo de la Enfermería, ubicado en la intersección de las calles Blas Parera y Churruarín, fue el escenario del Festival Raíces del Este. La jornada de este domingo contó con la presencia de cientos de vecinos que disfrutaron de puestos de emprendedores, propuestas gastronómicas y variados espectáculos artísticos.

“Raíces del Este es producto de la organización de la comunidad de la zona para ofrecer espectáculos musicales, baile, canto, coros y una gran red de emprendedores y gastronómicos. Desde la Municipalidad trabajamos justamente para fomentar este tipo de encuentros”, destacó la intendenta Rosario Romero, en diálogo con el portal oficial del municipio.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, valoró la articulación barrial: “Hemos nucleado a diferentes sectores de esta rica barriada, con una gran respuesta de la gente. Agradecemos el aporte solidario de cada parte -Estado municipal, organizaciones y vecinos- para seguir construyendo comunidad”.

En tanto, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, remarcó el impacto en el sector socioeconómico: “Es una apuesta para que los emprendedores y gastronómicos de la zona puedan mostrar sus productos. Nos planteamos como objetivo una construcción compartida en donde el Estado acompaña y fortalece la organización comunitaria”.

Durante la tarde y noche, las familias disfrutaron de una grilla gratuita que incluyó la participación del Centro de Arte del Club Universitario con espectáculos de ritmos latinos y folclore.

Finalmente, Ernesto Falcón, rector del Centro de Arte del Club Universitario, subrayó el trabajo colaborativo: “Es fundamental que el Estado promueva estas actividades porque facilita la logística. Cuando se trabaja en conjunto, el resultado es próspero y la comunidad se siente parte de la organización”.