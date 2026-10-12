Teatro y Territorio vuelve con una tercera edición entre Sauce Montrull, La Picada y el Parque Escolar Berduc

El ciclo itinerante Teatro y Territorio realizará su tercera edición entre el 16 y el 18 de octubre, esta vez con actividades en Sauce Montrull, La Picada y el Parque Escolar Rural Enrique Berduc. Habrá funciones de grupos entrerrianos, caminatas, instancias de creación y un trabajo centrado en la historia, el presente y la cosmovisión de los pueblos originarios de la región.

Después de recorrer distintos puntos de Entre Ríos, Teatro y Territorio, Ciclo de entrerrianías teatrales, prepara una nueva edición que tendrá como escenario la zona del arroyo Las Conchas. La propuesta se desarrollará durante el fin de semana del 16, 17 y 18 de octubre y buscará, una vez más, sacar al teatro de sus salas habituales para ponerlo en relación directa con las comunidades y los lugares que visita.

El ciclo comenzó en 2023 y desde entonces pasó por escuelas agrotécnicas, comunas, parajes y sitios históricos de distintos departamentos de la provincia. Además de presentar espectáculos, el proyecto incluye intervenciones artísticas y residencias creativas, con la intención de generar vínculos entre las prácticas teatrales y los territorios donde se desarrollan.

Luego de experiencias en La Paz, Feliciano, Concordia, Colón, Uruguay y Villaguay, la tercera edición llegará ahora a Sauce Montrull, La Picada y el Parque Escolar Berduc. En esta oportunidad, el eje estará puesto especialmente en las historias de esos lugares y en la cultura y cosmovisión de los pueblos originarios de la región.

Dos obras fueron seleccionadas para integrar la programación: "Mujer Litoral", del grupo Raíz de Agua Dulce, de Basavilbaso y Concepción del Uruguay, y "La quietud de los huesos", del grupo Salida de Emergencia, de Gualeguay.

El sábado 17, a las 18.30, el Centro de Visitantes del Parque Escolar Berduc será punto de partida para una caminata y observación, seguida por la presentación de "Mujer Litoral". La actividad será con entrada a la gorra.

El domingo 18, a las 19, el ciclo se trasladará al Salón Comunal de La Picada, donde se presentará "La quietud de los huesos", también con entrada a la gorra.

La edición tendrá, además, un espacio dedicado a la producción propia. Teatro y Territorio se encuentra trabajando en Marej, su segunda creación escénica, una propuesta que reúne danza, música y teatro y en la que participan artistas de las dos orillas entrerrianas.

La obra pone la mirada sobre la cultura y la cosmovisión charrúa. Durante ese mismo fin de semana, sus integrantes compartirán con los demás elencos una instancia intensiva de entrenamiento y composición escénica en el Parque Escolar Enrique Berduc.

Teatro y Territorio es organizado por Colectivo Las Cuencas, de Concordia, y Compañía Le Feu, de Paraná. Cuenta con el apoyo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) y el acompañamiento de la Comuna de La Picada y el Parque Escolar Rural Enrique Berduc.

La propuesta vuelve así a sostener una de las ideas que la distingue desde sus comienzos: que el teatro también puede construirse lejos de los escenarios convencionales, en diálogo con los paisajes, las historias y las personas que habitan cada lugar.