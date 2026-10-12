“Vita y Metacarnis”: el universo de Rojo Carreira Carbone llega a La Hendija

Rojo Carreira Carbone inaugurá este miércoles a las 20, una muestra en La Hendija.

La Hendija Arte Contemporáneo inaugurará este miércoles 14 de octubre, a las 20, Vita y Metacarnis, una exposición de Rojo Carreira Carbone. La muestra reúne dibujos, pinturas, esculturas, máscaras y obras de stop-motion realizadas durante los últimos cuatro años por el joven artista, que tiene 10 años. La entrada será libre y gratuita.

Criaturas inquietantes, paisajes oníricos y escenarios postapocalípticos forman parte de Vita y Metacarnis, la exposición que La Hendija Arte Contemporáneo presentará este miércoles en Paraná.

La muestra reúne producciones realizadas por Rojo Carreira Carbone a lo largo de los últimos cuatro años y pone en diálogo distintos lenguajes: dibujos, pinturas, esculturas, máscaras y trabajos en stop-motion.

En ese universo aparecen personajes que se observan, se persiguen y se enfrentan. Algunos tienen rostros que parecen derramarse, otros muestran sonrisas impostadas, manos famélicas o formas difíciles de clasificar. Hay batallas, sangre, suspenso y terror, pero también un componente de humor y un ridículo deliberado que atraviesa muchas de las escenas.

Uno de los rasgos de la muestra está justamente en el modo en que esas criaturas pasan de un soporte a otro. Una figura que nace en un dibujo puede adquirir volumen en una escultura, transformarse en máscara o comenzar a moverse cuadro por cuadro en una animación. Así, los personajes no quedan encerrados en una única obra, sino que parecen prolongar sus historias y encontrar nuevas formas de existencia.

La propuesta de La Hendija invita a entrar en ese imaginario sin esquivar su costado más oscuro. En Vita y Metacarnis, lo perturbador convive con la fantasía y el juego, y la imaginación aparece como una herramienta capaz de transformar aquello que inquieta en nuevas imágenes y relatos.

La exposición pone además el foco en la potencia creativa de las infancias y en la libertad con la que Rojo fue construyendo, desde muy pequeño, un mundo visual propio, poblado por seres que parecen tener voluntad y reglas propias.

La inauguración será el miércoles 14 de octubre, a las 20, en La Hendija Arte Contemporáneo, Gualeguaychú 171, Paraná.

Después de la apertura, la muestra podrá visitarse de miércoles a viernes, de 18.30 a 20.30. La entrada será libre y gratuita.