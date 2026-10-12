Yunta Mambo celebra sus 100 presentaciones con un show especial en Paraná

Yunta Mambo llegará este viernes 16 de octubre a un momento significativo de su recorrido: celebrará sus 100 presentaciones con un espectáculo especial en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, en Paraná. La propuesta comenzará a las 20 y contará con artistas invitados.

Yunta Mambo se prepara para festejar sus 100 presentaciones con una noche especialmente pensada para compartir con el público y con músicos que fueron acompañando el camino del grupo.

El encuentro será este viernes 16 de octubre, desde las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Eduardo Racedo 250, Paraná.

La celebración tendrá además artistas invitados, cuyos nombres todavía no fueron anticipados por la organización. Desde Yunta Mambo señalaron que se trata de músicos y amigos que la banda fue encontrando a lo largo de su recorrido.

La fecha marcará así el centenar de presentaciones de una propuesta que viene construyendo su camino en los escenarios y que eligió celebrar esa cifra con un concierto ampliado, junto al público que acompañó ese trayecto.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través del enlace habilitado por la organización.

La actividad se extenderá desde las 20 hasta cerca de la medianoche, según la información difundida para el espectáculo.