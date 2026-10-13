Ayán, El Brahman, llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz con músicas de Brasil, Argentina y canciones propias

El guitarrista, cantante y compositor Ayán se presentará este jueves 15 de octubre, a las 20.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Estará acompañado por Flaco Viggiano en percusión, Wanda Gaioli en voz y Paola Nuñez en piano. El repertorio reunirá músicas de Brasil y Argentina junto con composiciones propias.

Ayán, también conocido como El Brahman, volverá a presentarse en Argentina con una propuesta en la que el ritmo ocupa un lugar central. El músico, de nacionalidad argentina y brasileña, viene desarrollando desde hace años un recorrido que cruza influencias de ambos países y que terminó de consolidarse después de su regreso a Brasil.

Nacido en Brasil, Ayán tuvo antes una intensa trayectoria vinculada al básquet. Tiempo después retomó su camino musical y se instaló en Salvador de Bahía, donde afianzó su faceta como guitarrista, cantante y compositor.

Para esta presentación estará acompañado por Flaco Viggiano en percusión, Wanda Gaioli en voz y Paola Nuñez en piano. El concierto incluirá canciones de Brasil, Argentina y obras propias, dentro de una propuesta que pone especialmente el acento en el trabajo rítmico.

Desde la producción definen el espectáculo como una experiencia pensada para el encuentro y el disfrute compartido, con una música que busca moverse entre distintos lenguajes y sensibilidades.

El recital será este jueves 15 de octubre, a las 20.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos, mientras que en puerta costarán 18.000 pesos. Para reservas, se encuentra disponible el teléfono 342 5314538.

En redes sociales, el músico puede encontrarse como @ArcanoAyan.