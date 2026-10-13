Diseña Paraná cerró su quinta edición con 82 emprendimientos y una fuerte apuesta por la identidad local

La Diseña Paraná se desarrolló el pasado fin de semana en la Sala Mayo.

La feria se desarrolló durante el fin de semana largo en Sala Mayo y reunió a 82 propuestas seleccionadas entre más de 300 participantes de las instancias de capacitación realizadas durante el año. La edición 2026 trabajó bajo la consigna “Pulsión Floral”, con productos inspirados en la naturaleza y en elementos propios de Paraná.

La quinta edición de Diseña Paraná terminó este fin de semana en Sala Mayo, después de tres jornadas en las que 82 emprendimientos mostraron producciones vinculadas al diseño, la ilustración, la cerámica, los objetos, los accesorios y otros rubros creativos.

La propuesta tuvo este año como eje “Pulsión Floral”, una consigna que buscó recuperar flores, formas, colores y referencias ligadas al paisaje local. Ese trabajo previo pudo verse en buena parte de los productos expuestos y fue uno de los aspectos que la organización destacó al hacer el balance de la feria.

La coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, señaló que esta edición permitió observar una evolución en la manera en que los emprendedores incorporan elementos propios de la ciudad a sus trabajos.

“Por primera vez en muchos años vemos productos que se desarrollan con identidad local, que tienen elementos particulares, diseños singulares y hablan de nuestra ciudad”, sostuvo. Para Waigandt, ese proceso muestra “un salto de calidad y una evolución muy importante” respecto de años anteriores.

Según informó la organización, los 82 emprendimientos que llegaron a Sala Mayo fueron seleccionados entre más de 300 participantes de las distintas capacitaciones desarrolladas durante el año. El proceso incluyó instancias de formación y un trabajo común sobre la temática elegida para esta quinta edición.

Desde la Subsecretaría de Producción, Nair Santana destacó la respuesta del público y señaló que, de acuerdo con las devoluciones recogidas durante las jornadas, la calidad de las propuestas tuvo también impacto en las ventas.

Waigandt coincidió en señalar una buena respuesta de quienes recorrieron la feria y sostuvo que los emprendedores pudieron mostrar el trabajo realizado durante el año alrededor de “Pulsión Floral”.

Entre quienes participaron estuvo Daiana Macu, de Mazu Diseño Sustentable, quien puso el acento en la posibilidad de mostrar sus producciones y recibir la devolución directa del público.

“Nuestro objetivo principal es mostrar lo que hacemos, más allá de la venta”, señaló.

También volvió a participar Clorinda Mateos, de Santa Clorinda, un emprendimiento dedicado a piezas de cerámica pintadas a mano. Fue su quinta presencia en Diseña Paraná y destacó especialmente el trabajo previo de capacitación y la posibilidad de desarrollar las producciones alrededor de un tema compartido.

Por su parte, Florencia Caíno, de Popicrea, presentó accesorios e ilustraciones con referencias a Paraná. “Nos sirve de vidriera para mostrar nuestro trabajo”, expresó, y valoró los comentarios recibidos durante la feria.

Esta edición sumó además nuevos expositores. Uno de ellos fue Claudio Werner, de Asiain Objetos, una propuesta que lleva obras de Carlos Asiain a diferentes objetos de uso cotidiano.

“Fue de mucha preparación, trabajando en nuevos diseños e imaginando nuevos soportes”, contó Werner, quien participó por primera vez de la feria.

Con cinco ediciones realizadas, Diseña Paraná continúa funcionando como un espacio de exhibición y comercialización para el sector creativo local, pero también como una instancia de trabajo previo sobre diseño e identidad. En esta oportunidad, la consigna floral sirvió como punto de partida para que cada emprendimiento buscara una manera propia de hablar de Paraná a través de sus productos.