El Cuarteto de Saxos 1846 celebra 15 años con un concierto especial en la Casa de la Cultura

El Cuarteto de Saxos 1846 celebra quince años con un concierto el próximo 24 de octubre en la Casa de la Cultura.

El Cuarteto de Saxos 1846 festejará sus 15 años de trayectoria con “15 años cuarteteando”, un concierto que reunirá a la formación actual con músicos invitados, percusionistas y bailarines. La presentación será el sábado 24 de octubre, a las 20.30, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en Paraná.

Quince años de música, escenarios y encuentros serán el punto de partida de la celebración que prepara el Cuarteto de Saxos 1846 para este sábado 24 de octubre en la Casa de la Cultura.

La formación actual está integrada por Maximiliano Herrlein, en saxo barítono; Nehemias Almeyda, en saxo tenor; Santiago Belén, en saxo alto, y Noelia Sattler, en saxo soprano.

Pero la noche no estará limitada al formato de cuarteto. Para el aniversario se sumarán los saxofonistas Nicolás Meza, Mario García, Iván Pandiani, Pablo Hussein y Damián Appelhans, ampliando la sonoridad del ensamble y convirtiendo el concierto en un encuentro entre músicos que han acompañado distintos momentos y experiencias de la agrupación.

La propuesta incorporará además percusión, con la participación de José Luis “Flaco” Viggiano y Bruno Gramaglia, y danza. Los bailarines Fernanda Alvarez, Pablo Vallejo, Sergio Trevisán y Sara Van Dembroucke serán parte de una puesta pensada especialmente para la celebración.

Bajo el título “15 años cuarteteando”, el concierto busca repasar el recorrido del Cuarteto de Saxos 1846 y, al mismo tiempo, presentar una formación ampliada, con cruces entre música y movimiento.

La función comenzará a las 20.30 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, Enrique Carbó 194, Paraná.

La actividad será arancelada. Durante octubre, las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos. Para consultas y reservas se encuentran disponibles los teléfonos 343 4046149 y 343 4386650.