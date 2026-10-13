La feria por el Día de la Madre reunió 225 puestos en la Costanera de Paraná

Se desarrolló en la Costanera de Paraná la feria de emprendedores y artesanos por el Día de la Madre.

Artesanos, emprendedores, gastronómicos y anticuarios participaron durante el fin de semana largo de la Feria por el Día de la Madre organizada por la Municipalidad de Paraná. La propuesta se desarrolló en la Costanera y reunió 225 puestos. Desde el municipio destacaron la concurrencia y adelantaron que realizarán un relevamiento para medir el movimiento económico generado durante las jornadas.

La Costanera de Paraná volvió a concentrar durante el fin de semana largo una de las ferias previstas en el calendario municipal. En esta oportunidad, la convocatoria estuvo vinculada con el Día de la Madre y reunió a artesanos, emprendedores, gastronómicos y anticuarios en 225 puestos.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, señaló que se trata de “una de las ferias más esperadas” del año y puso el acento en el movimiento que este tipo de encuentros genera para quienes comercializan sus producciones.

Según indicó, además de los puestos instalados se suma la actividad indirecta vinculada con la organización, los servicios y otros rubros comerciales. “Este carácter dinamizador que tienen las ferias es una de las cuestiones que nos parecen clave destacar, porque tiene que ver con una política muy activa de promoción de la comercialización”, sostuvo.

Durante las jornadas pasaron por la Costanera vecinos de Paraná y visitantes que aprovecharon el fin de semana largo para recorrer la feria y buscar regalos por el Día de la Madre.

Bustamante explicó que la Municipalidad viene realizando mediciones para estimar el impacto económico de estas propuestas. Como antecedente, mencionó que la feria de vacaciones de julio registró, según el relevamiento municipal, un movimiento superior a los 602 millones de pesos, mientras que la última Feria del Libro contabilizó más de 137 millones de pesos en compras de libros.

En el caso de la feria realizada este fin de semana, el funcionario aclaró que los números todavía no están cerrados. Una vez concluida la actividad se consultará a los 225 participantes para conocer el volumen de ventas y elaborar una estimación del movimiento económico.

La experiencia de los emprendedores

Entre quienes participaron estuvo Florencia Grazi, responsable de For You Cerámica, quien destacó el movimiento registrado durante las jornadas.

“Fue un éxito. Estamos en el último día y nos quedaron muy pocas cosas, así que estamos súper contentas. Anduvo muchísima gente”, contó. El emprendimiento preparó además distintas opciones especialmente pensadas para el Día de la Madre. “Armamos cajitas con distintas propuestas y se vendieron un montón”, señaló.

Grazi valoró también la posibilidad de que la feria funcione como espacio de difusión para los proyectos: no sólo por las ventas realizadas allí, sino por los contactos que quedan después y la llegada a nuevos clientes a través de las redes sociales.

La convocatoria incluyó asimismo a emprendedores de otras localidades entrerrianas. Alfonsina Burgos, de Villaguay, participó con Magnolia Complementos, un proyecto dedicado a la confección de artículos en tela cordura, entre ellos neceseres, materas, yerberas y distintos organizadores.

Burgos destacó la recepción del público y las condiciones dispuestas para los feriantes. “Venís y ya tenés la mesa, la instalación eléctrica y todo preparado para colocar tus productos y tus luces”, contó.

Desde el municipio señalaron además que la elección de la Costanera busca combinar la actividad comercial con un espacio que durante los fines de semana recibe habitualmente a vecinos y turistas.

El dato definitivo sobre las ventas de esta edición quedará para después del relevamiento. Por ahora, los 225 puestos y el movimiento observado durante el fin de semana permiten trazar una primera fotografía de una feria que volvió a reunir producción local, paseo y comercialización en uno de los sectores más transitados de la ciudad.