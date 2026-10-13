La Sinfónica de Entre Ríos se presenta este sábado en La Vieja Usina con obras de autores alemanes

Una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 17 de octubre a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná). La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

La velada tendrá la dirección artística y curaduría musical de Luis Gorelik, y contará con la presencia de Alfons Reverté como director invitado. Durante el concierto se interpretarán la Obertura Rienzi y el «Preludio y muerte de amor» de Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Como punto saliente del repertorio, la orquesta concretará el estreno a nivel local de las Variaciones sobre un tema de Mozart de Max Reger.

Alfons Reverté es un destacado director de orquesta y clarinetista barcelonés, formado en el Conservatorio Superior Municipal de Barcelona así como en Inglaterra.

A lo largo de su trayectoria ha consolidado un fuerte vínculo con las principales instituciones musicales catalanas. En 1986 ingresó como clarinetista en la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), formación con la que ha recorrido los escenarios internacionales más prestigiosos. En su faceta como instrumentista es especialista en corno di bassetto y clarinete bajo, actuando internacionalmente y estrenando obras dedicadas a él como solista.

Entre 1999 y 2002, ejerció como Director asistente de la propia OBC. En 2002 asumió la dirección titular y artística de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), cargo que ocupó durante más de 23 años, realizando una notable labor artística, social y pedagógica que le ha valido el título de Director Emérito. Asimismo, es director titular de la Cobla Marinada, la Orquestra de Cambra de la Garriga y la Orquestra Ars Mèdica.