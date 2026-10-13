Presentarán en Paraná un libro que recupera el pensamiento de Alejo Peyret

Se presentará en Paraná, el libro "Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie", de Américo Schvartzman.

El lunes 19 de octubre, a las 19, se presentará en Paraná, el libro Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie, de Américo Schvartzman. El encuentro será en la sede de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER), Andrés Pazos 406, con entrada libre y gratuita.

La actividad tendrá el formato de una conversación entre el autor y Gustavo Martínez, director de EDUNER; Daniel Tirso Fiorotto y Angelina Uzín Olleros.

El libro es resultado de una extensa investigación de Schvartzman sobre Alejo Peyret, trabajo que derivó también en su tesis de doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La publicación propone una lectura de su trayectoria intelectual, política y pública desde su llegada a la Argentina en el siglo XIX, además de revisar las corrientes filosóficas que atravesaron su pensamiento, sus interlocutores y su labor como traductor.

Peyret, nacido en Francia y luego profundamente ligado a Entre Ríos, fue uno de los colaboradores del general Justo José de Urquiza y desarrolló una intensa actividad política, periodística, docente y organizativa.

En ese recorrido, el libro recupera algunas de sus posiciones más fuertes: sus críticas al liberalismo de Mitre y Sarmiento, su rechazo a la Guerra del Paraguay, la defensa de los caudillos federales y su cuestionamiento al esquema de “civilización y barbarie”. También aborda sus ideas sobre inmigración y colonización, cooperativismo, distribución de tierras ociosas y su rechazo a los latifundios surgidos luego de la Conquista del Desierto.

Schvartzman presenta así a Peyret como un pensador involucrado de lleno en los debates de la Argentina en formación, muchos de los cuales conservan resonancias en el presente. La edición incorpora además textos del autor que permanecían fuera de circulación desde hacía más de 140 años.

Alejo Peyret: el filósofo desconocido ya fue presentado en distintas localidades y, según informó EDUNER, la circulación alcanzada llevó a iniciar un nuevo proceso de reimpresión.

Antes, una presentación híbrida en Buenos Aires

Antes del encuentro en Paraná, el libro tendrá una nueva presentación este viernes 16 de octubre, a las 16, en la sede de Miñones 2073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con modalidad híbrida.

Participarán Ricardo Ibarlucía, del INEO CIF–CONICET y UNSAM; Julio Montero, del INEO CIF–CONICET y UdeSA; y el propio Américo Schvartzman, de UADER y CIF.

La actividad retomará los principales ejes de la investigación sobre Peyret: su llegada a la Argentina después del fracaso de la Revolución de 1848, su cercanía con Urquiza, su labor política, periodística y docente y sus posiciones frente a algunas de las discusiones centrales del siglo XIX argentino.

El libro se basa en la tesis doctoral de Schvartzman, que fue nominada en 2024 como mejor tesis doctoral en la UNSAM. La publicación fue editada por EDUNER, con auspicio del CIF.

Quienes quieran asistir presencialmente o solicitar el enlace para participar de manera virtual pueden escribir a cif.filosofia@gmail.com.

La presentación en Paraná será finalmente el lunes 19 de octubre, a las 19, en EDUNER, Andrés Pazos 406, con entrada libre y gratuita.