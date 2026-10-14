Axel llega a Paraná con “Así Vivir Tour” y presenta su último disco

El cantautor argentino se presentará este viernes 16 de octubre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. El show formará parte de “Así Vivir Tour” y combinará canciones de Vuelve, su último álbum, con algunos de los temas más conocidos de su carrera.

Axel vuelve a Paraná este viernes 16 de octubre con “Así Vivir Tour”, la gira con la que recorre distintas ciudades del país y presenta en vivo Vuelve, su trabajo discográfico más reciente.

El concierto será a las 21 en el Teatro 3 de Febrero y propondrá un recorrido por su etapa actual, sin dejar de lado las canciones que marcaron distintos momentos de sus más de 25 años de trayectoria.

Vuelve, editado en 2024, ocupa un lugar central en esta nueva etapa. Sobre el concepto de la gira, el propio artista explicó: “Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra. Canciones de siempre como nunca antes”.

Además del repertorio de su último disco, el show incluirá varios de los éxitos con los que Axel construyó una carrera de alcance nacional e internacional.

En los últimos años, el músico realizó más de 70 presentaciones en Argentina, Latinoamérica y España, en una etapa que lo volvió a ubicar de manera sostenida en los escenarios.

Entradas y Meet & Greet

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en la boletería del Teatro 3 de Febrero.

Además, quienes quieran participar de una experiencia previa al show podrán acceder a una propuesta de Meet & Greet, que incluye el ingreso a la prueba de sonido y una fotografía junto al artista.

Axel se presentará este viernes 16 de octubre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.