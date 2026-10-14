Elena Roger llega a Paraná con localidades agotadas: “Es un concierto íntimo, sin artilugios y sin red”

Elena Roger, este domingo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.

Elena Roger se presentará este domingo 18 de octubre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero con Elena Roger en concierto. La función está agotada, al igual que la que ofrecerá el sábado en Santa Fe. Este miércoles, la actriz y cantante habló con A quien Corresponda, por Radio Plaza, sobre este formato junto al pianista Nicolás Guerschberg, sus grandes personajes, el presente del teatro y aquella frustración temprana que terminó llevándola hacia otro camino.

Elena Roger está en plena gira y disfruta especialmente de una experiencia que la devuelve al público sin personajes, escenografías monumentales ni grandes elencos alrededor. Este fin de semana llegará al Litoral: el sábado se presentará en Santa Fe y el domingo, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Para las dos funciones ya no quedan localidades.

“Estamos muy contentos”, contó este miércoles durante una entrevista con A quien Corresponda, por Radio Plaza. Viene de presentarse en distintas ciudades del país y todavía le quedan varias fechas por delante. Pero hay algo en esta gira que, por su formato, siente especialmente cercano.

En escena estará acompañada por Nicolás Guerschberg, pianista y compositor con quien construyó un repertorio que recorre distintas estaciones de su carrera: Evita, Piaf, Los Miserables, rock nacional, Astor Piazzolla y María Elena Walsh. También estarán presentes canciones de sus trabajos junto a Escalandrum, el sexteto liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla con el que Roger grabó tres discos.

“Es un concierto muy íntimo. Es hermoso tener al público para hablarle, sin estar atrás de un personaje, poder interpretar las canciones, salir y hablar con la gente, interactuar y estar todos juntos haciendo un ritual hermoso, que es el de estar en el teatro, viviéndolo aquí y ahora”, describió. Y resumió el espíritu de la propuesta de una manera todavía más sencilla: “Un piano y una voz, totalmente auténticos, sin artilugios, sin red”. La simpleza, aclara, no significa comodidad. Todo lo contrario.

“Para nosotros es un gran desafío. Con Nicolás es precioso estar tocando y estar en esa concentración durante casi dos horas. Surgen muchas cosas, es divertido para nosotros y es muy fresco. No es acartonado. Es un concierto de gala, pero totalmente descontracturado”, adelantó.

Roger pasó buena parte de su vida profesional encarnando personajes. Algunos quedaron asociados a ella de una manera difícil de separar de su propia trayectoria: Eva Perón, Edith Piaf. Por eso este concierto supone también otro grado de exposición.

“Me gusta mucho estar atrás de un personaje, interpretar una obra armada. Ya está todo hecho, salgo, digo lo que aprendí, lo que ensayé. Otra cosa es salir con este concierto, que más allá de que está armado no tiene un guion estrictísimo. Más o menos sé lo que tengo que decir para llevar el hilo conductor, pero lo voy armando y surgen cosas nuevas”, explicó.

Cuando recuerda las grandes producciones que protagonizó en Londres, comenta: “Era entrar en una película”. Eso le sucedía con Evita, Piaf o Passion. “Entraba en ese túnel y era una película directamente. Y eso era seis, ocho veces por semana”, recordó.

De aquellos personajes no salió igual a como había entrado. “Cada personaje hace hurgar en un montón de sentimientos, razonamientos, empatizar con la humanidad. En vez de juzgarlo, uno tiene que ponerse de su lado para poder ser coherente y creíble. Todas esas historias te dejan enseñanzas, sobre todo si las vivís todos los días durante un año entero”, señaló.

¿Volvería a hacerlos? No lo descarta. “Piaf creo que todavía podría hacerlo”, dijo. Y cuando se le mencionó a Eva Perón, también dejó abierta la posibilidad. “Son roles hermosos, muy queridos para mí”.

La gira le permitió además recorrer salas de distintas provincias y volver a encontrarse con una realidad que Roger remarcó durante la charla: hay público.

“Hay un montón de teatros que no tienen nada que envidiarle a teatros internacionales”, dijo, aunque enseguida señaló que hay otros que “necesitan un poco más de amor”. Su conclusión fue clara: “No está para nada muerto ese ritual. Al contrario, tiene cada vez más potencial. La gente quiere ir al teatro”, destacó.

Roger planteó incluso la posibilidad de pensar al teatro como una industria de mayor escala en la Argentina. “El teatro podría convertirse en una industria también, como lo es en Estados Unidos, porque acá hay mucha gente que quiere teatro”, sostuvo.

Y habló de la calle Corrientes, de la cantidad de obras en cartel y también de la dificultad económica que atraviesa el sector. “Hay tanta oferta que puede ser que a alguna no le vaya tan bien, pero el teatro quiere sobrevivir, con toda la adversidad que se está viviendo”.

Sobre el crecimiento del teatro musical y la formación de las nuevas generaciones, recordó que cuando ella comenzó no existía la oferta actual de escuelas que integran canto, danza y actuación.

“Yo estudiaba danza por un lado, canto por otro, y teatro estudié ya cuando era profesional”, contó. Hoy valora las posibilidades que tienen los jóvenes, aunque sigue creyendo en la importancia de profundizar cada disciplina con buenos maestros.

Elena Roger dialogó con A Quien Corresponda, en Radio Plaza.

Cuando la bocharon en canto

Mucho antes de Londres, Broadway, Evita o el Premio Olivier por Piaf, hubo un “no”.

Roger tenía 18 años, terminaba el secundario y estaba buscando por dónde seguir. Ya enseñaba danza y estudiaba canto lírico. Algunos de sus profesores pertenecían al Coro del Teatro Colón y la alentaron a presentarse al Instituto. Fue a rendir convencida de que cantar era, precisamente, aquello que le resultaba más natural.

“Nunca pensé que me iban a bochar en canto. Para mí fue como: ‘Ah, entonces no canto tan bien’”, recordó.

La devolución fue que su voz todavía no estaba completamente formada y que necesitaba desarrollar los graves. Podría haber trabajado sobre eso y volver a intentarlo al año siguiente. No lo hizo.

Siguió por otro lado. Pasó por el Conservatorio Manuel de Falla y poco después comenzó a trabajar en comedia musical.

“Con los años entendí que mi camino era otro. No era ni mejor ni peor, mi camino era ese”, señaló.

La historia, que en su momento vivió como una frustración, hoy le sirve para pensar también qué hacemos con las puertas que no se abren.

“El quedarnos en la frustración lo único que hace es paralizarnos y hacernos quedar quietos”, dijo. Y recordó que fue una frase de su madre la que, aquel verano, le permitió mirar hacia otro lugar.

De allí llegó a una reflexión que fue más allá de su propia carrera. “Hay mil maneras de vivir, mil caminos. Y tampoco el éxito es lo que te dicen que es el éxito. La sociedad te dice que el éxito es tener cinco autos, ochocientas casas, una familia, mil hijos... Hay que revisar si eso es un éxito para vos”.

Dos funciones agotadas

Este sábado Roger presentará el concierto en el Teatro Municipal de Santa Fe. Un día después llegará al Teatro 3 de Febrero de Paraná, donde la función comenzará a las 21. Las dos presentaciones están agotadas.

Esta vez no habrá detrás un personaje como Eva o Piaf. Elena Roger saldrá a escena con Guerschberg, un piano y canciones que recorrieron buena parte de su vida artística.

“Me encanta encontrarme con esta gente”, dijo sobre el público de las distintas provincias. El domingo será el turno de Paraná.