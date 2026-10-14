Invitan a dos actividades sobre arte, comunicación y dibujo en AURA

Las actividades tendrán lugar en AURA, en Alameda de la Federación 557.
El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, invita a dos actividades abiertas y gratuitas relacionadas al arte, la comunicación y el dibujo. Serán este viernes 16 y sábado 17 de octubre y no requieren inscripción. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Las actividades se realizarán en la sede de AURA, sita en calle Alameda de la Federación 557 de Paraná.
La primera actividad se titula "Comunicar con arte. Encuentros y desencuentros. Asociativismo", charla y dibujo en vivo. Será el viernes 16 de octubre a las 18 con la participación de Luciano Peralta, Agustina Diaz, Federico Peralta, Isidro Alazard y Francisco Peralta.
En el marco de la exhibición Refugio, se ofrecerá un espacio de encuentro para acercarse a la práctica del dibujo en relación al trabajo del artista Diego Abu Arab en la revista La Mala (Gualeguaychú). La activación invita a conocer el porqué de una revista, el rol del arte y el asociativismo. Está dirigida a la comunidad artística, a la comunidad de la comunicación, estudiantes, docentes y público interesado en las artes visuales contemporáneas.
La segunda actividad se titula ¿Para qué me sirve dibujar? y es una jornada para toda la familia. Será el sábado 17 de octubre a las 17 (se solicita llevar elementos de dibujo).