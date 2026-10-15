La Feria del Libro de Chajarí reúne este fin de semana a Zavallo, Enz, Sivak, Freijo y otros autores

La XXIV Feria del Libro Abierto de Chajarí continúa este jueves 15 de octubre con una intensa programación que tendrá entre sus protagonistas a la escritora Belén Zavallo, quien presentará Silbido hacia el fuego, y al periodista y escritor Daniel Enz, que llegará con Las torturas del convento. Las actividades seguirán durante el fin de semana con Mariana Bolzán, Ferny Kosiak, Martín Sivak, Florencia Freijo, Nicolás Wiñazki, Malena Guinzburg, Daniel Mecca y distintas propuestas literarias y musicales.

La XXIV Feria del Libro Abierto de Chajarí entra en una de sus jornadas más cargadas de actividades. Este jueves 15, la programación reunirá talleres, presentaciones, conversaciones con autores y espectáculos, con dos presencias entrerrianas que tendrán un lugar destacado durante la tarde y la noche: Belén Zavallo y Daniel Enz.

A las 18, en el Club Atlético Santa Rosa, Zavallo presentará su poemario Silbido hacia el fuego. El encuentro propone una conversación alrededor de la maternidad y la escritura, y de los cruces entre la experiencia personal y la obra literaria.

Dos horas más tarde, a las 20, en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, será el turno de Daniel Enz, director de ANÁLISIS, quien presentará Las torturas del convento. El libro reconstruye la investigación periodística sobre los abusos sufridos durante años por mujeres consagradas en el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, a partir de testimonios, documentos y registros judiciales. La obra, que también sigue el derrotero posterior del caso en la Justicia, es el vigésimo libro publicado por Enz.

Borges, literatura entrerriana y música del Litoral

Este viernes buena parte de la agenda estará atravesada por los 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Durante la mañana habrá distintas propuestas dedicadas a su obra y, a las 14, Daniel Mecca presentará Experiencia Borges, una charla performática que combina literatura, música, teatro y recitados.

A las 17, en el Club Atlético Santa Rosa, Mariana Bolzán conversará con Ferny Kosiak sobre Horizonte de sucesos, novela ganadora del Premio Literario Anual Fray Mocho. La obra aborda el regreso a una casa familiar, la memoria, los cuerpos y la persistencia de los lugares.

La música del Litoral también tendrá una presencia importante. A las 19.30, Oscar Zárate y Lucas Nine presentarán Chamamé, un libro de relatos gráficos dedicado íntegramente a ese género y que reúne trabajos de numerosos historietistas argentinos. A las 21 cerrará la jornada Dúo Bote, integrado por Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere, con una propuesta que enlaza el chamamé con músicas de Paraguay, Brasil y otros géneros latinoamericanos.

Un sábado con Martín Sivak, Florencia Freijo, Wiñazki y Malena Guinzburg

El sábado 17 comenzará con actividades vinculadas a la literatura entrerriana. A las 9, Ferny Kosiak coordinará el taller “130 años de Juanele”, dedicado a la obra de Juan L. Ortiz. También se presentará Viví Teatro Chajarí: primeras 13 ediciones, una publicación que recupera la historia reciente del encuentro teatral de la ciudad, y Cuadernos de Chajarí. Aportes de investigaciones, con trabajos de investigadores locales.

Por la tarde llegará Martín Sivak, quien a las 17.30 presentará La llorería, novela en la que trabaja sobre el desamor, la pérdida, el duelo y las distintas formas de procesar aquello que irrumpe en una vida.

A las 19 será el turno de Florencia Freijo, con la charla De Mal Educadas a Decididas: 6000 años de desigualdad, centrada en los modos en que históricamente fueron socializadas las mujeres y en la persistencia de distintas formas de desigualdad.

Más tarde, a las 20.30, Nicolás Wiñazki encabezará la charla De Octubre a Octubre, sobre la actualidad política y social argentina. Y a las 22, Malena Guinzburg presentará Querido Diario, su unipersonal construido a partir de diarios íntimos, cartas y recuerdos personales, atravesados por el stand up y el humor.

El domingo 18 tendrá un perfil más comunitario y musical. Por la mañana habrá un micrófono abierto de escritores y un homenaje a la artista Silvia Lissa. Desde las 17 comenzarán distintas propuestas vinculadas a los sonidos del Litoral, entre ellas Hilda Santana y su grupo, el trío Areté y Cosecha Tardía.

El cierre de la XXIV Feria del Libro de Chajarí será a las 20.30, con un espectáculo de Los Totora en el Club Atlético Santa Rosa.

La Feria, que este año lleva como lema: “El mundo que estamos creando”, combina durante estos días literatura, periodismo, historia, música, artes visuales y espacios de participación, con actividades distribuidas entre el Centro Cultural Municipal, el Club Atlético Santa Rosa, la Biblioteca Popular Urquiza y otros espacios de Chajarí.