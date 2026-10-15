La Mala: la revista autogestiva de Gualeguaychú se presenta este viernes en Paraná en la Sala Antequeda

La Mala, proyecto comunicacional de Gualeguaychú, desembarca este viernes en Paraná, en una presentación que se desarrollará desde las 18 en la Sala Antequeda (Alameda 557). La actividad es abierta al público y está enmarcada en la celebración de los tres años de la revista.

En el marco de la exhibición Refugio, del artista Diego Abu Arab, quien es parte de La Mala (lamalarevista.com.ar), se llevará a cabo un espacio de encuentro para la presentación del proyecto que llega de Gualeguaychú por primera vez a la capital provincial.

La propuesta invita a conocer el rol del medio, que es independiente, cooperativo y asociativo, el papel del arte y del asociativismo en el proyecto; los desafíos y complejidades del presente, y todo lo que implica sostener la apuesta frente a la crisis generalizada de los medios de comunicación.

La actividad tendrá lugar este viernes 16 de octubre, a las 18 horas, en la Sala Antequeda de la capital provincial (Alameda 557). Es abierta a todo público interesado, especialmente a comunicadores/as y gestores/as culturales.

¿Qué es La Mala?

“Somos una revista, un medio de comunicación; un proyecto independiente y autogestivo. Creemos que la calidad es mejor que la cantidad y que comunicar es mucho más que informar lo que pasa. Nacimos en el 2023 con la necesidad de abonar una mirada que parece tener cada vez menos lugar en la dinámica de la comunicación actual, signada por la inmediatez, la irreflexión y la tiranía del clic”, sostienen desde el medio.

“La Mala es un proyecto sin verdades reveladas, sin primicias ni últimos momentos; hecho desde el profesionalismo y la libertad. Un proyecto que dialoga con la agenda local, nacional e internacional de la política y la economía, pero también del arte, el ambiente, el amor, el sexo, la educación, los géneros y la salud”, presentan. Y cierran: “Somos la pausa que permite frenar la dinámica semanal y profundizar en realidades siempre cambiantes. Creemos en las ganas de cambiar las cosas y en que lo bueno va a venir. Una mirada que baja dos cambios para reflexionar sobre lo importante: mejorar nuestro entorno, a nosotros mismos y el mundo que habitamos”.