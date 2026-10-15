Miguel Rep presenta su libro “Charly Absoluto” este viernes en Paraná: “Va a haber dibujos y música en vivo"

Miguel Rep presenta su libro "Charly Absoluto", este viernes a las 20, en el octavo piso del Mayorazgo con entrada libre y gratuita.

El dibujante y humorista gráfico presentará este viernes 16 de octubre, a las 20, su nuevo libro en el piso 8 del Hotel Howard Johnson Mayorazgo, en el marco del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 de ANÁLISIS. La entrada será libre y gratuita. Antes de su llegada a Paraná, Rep habló con Viendo Qué Pasa, de Canal 9 Litoral, y contó cómo construyó esta cuarta biografía ilustrada, qué etapa de Charly prefiere y por qué sus canciones siguen atravesando generaciones.

Miguel Rep vuelve este viernes a Paraná. Esta vez trae bajo el brazo Charly Absoluto, el libro en el que recorrió con dibujos la vida, la música y las muchas transformaciones de Charly García.

La presentación será a las 20, en el piso 8 del Hotel Howard Johnson Mayorazgo, con entrada libre y gratuita, dentro del Ciclo de Charlas Periodísticas 2026 de ANÁLISIS. Habrá imágenes, conversación y música en vivo.

Antes de viajar, Rep habló con Viendo Qué Pasa, el programa de Canal 9 Litoral, y dejó en claro que sus regresos a Paraná ya tienen algo de costumbre. “Siempre, todos los años vuelvo, esta vez con mi mujer y mi hija, al mismo hotel y al mismo lugar”, contó. También mencionó su relación con Daniel Enz: “Presentar mi libro en Paraná para mí ya forma parte de la agenda; mi amistad con Daniel Enz es una amistad ya demasiado soldada”.

La charla del viernes no quedará limitada a una presentación convencional. Los dibujos del libro se proyectarán en pantalla mientras Rep conversa sobre el proceso de trabajo y sobre el propio García. “Vamos a pasar todos los dibujos de Charly en una pantalla mientras hablamos, y también va a haber música en vivo”, adelantó.

Charly Absoluto es la cuarta biografía ilustrada de Rep. Antes había trabajado sobre Eva Perón en Nacida para molestar, Diego Maradona en Nacido para molestar y Lionel Messi en Nacido extraterrestre. Varias de esas obras también tuvieron su presentación en Paraná.

“Ahora viene Charly Absoluto, que por supuesto su título deviene del oído absoluto de Charly”, explicó.

El nuevo libro parte del nacimiento de García y sigue su recorrido hasta el presente. Aparecen Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, los discos solistas, Say No More y La lógica del escorpión. Pero también están sus letras, sus cambios de imagen, las distintas épocas y esa capacidad que tuvo siempre para reaparecer en lugares inesperados.

Rep lo describió con una comparación muy suya: “Su presente tan errático que tiene, donde lo llevan y lo traen, toca y canta con Sting, lo llevan a la despedida de Messi; todo el tiempo está apareciendo como una especie de Gauchito Gil”.

Detrás de los dibujos hubo bastante investigación. El autor contó que el trabajo incluyó revisar materiales, fotografías y las tapas de los discos, entre otros documentos.

“No es que me senté un día y me aparecieron los dibujos; tuve que investigar y documentarme mucho. El libro tiene toda una parte final donde están las 32 tapas oficiales de sus discos, entonces tuve que investigar quién hizo la tapa, con qué fotógrafo, con qué ilustrador”, relató en la entrevista con Canal 9 Litoral.

Sin embargo, para dibujar a Charly había algo todavía más importante que los documentos: escucharlo.

“La investigación no sería nada si yo no hubiera escuchado todas las canciones en los contextos musicales de las décadas donde las hizo, en qué discos y en qué cambios de su estética”, sostuvo.

Ese recorrido terminó enfrentándolo con muchos Charly distintos. “Hay tantos Charlys y tuve que dibujar tantos Charlys que sin la música detrás de él sería imposible. Yo escucho un tema de Charly, que todo el tiempo está sonando en el aire de todos los lugares de la Argentina, y me dan ganas de agarrar algo y salir a dibujar”.

El Charly que más le gusta

Cuando le preguntaron con qué etapa se queda, Rep separó al Charly que disfruta dibujar del que prefiere escuchar.

“El Charly preferido corporal para dibujar te diría que va desde Sui Generis hasta principios de los 2000”, respondió.

Musicalmente, su elección se concentra en otro período: la salida de la dictadura, la posguerra de Malvinas y los primeros años de la democracia. Allí ubica Yendo de la cama al living, Clics modernos, Piano bar y Parte de la religión.

“Esos discos para mí son tremendos, ahí hay una fuerza impresionante”, afirmó.

La conversación también llevó a una historia que Rep conserva de primera mano. Es amigo de Fito Páez desde hace años y fue precisamente el rosarino quien estuvo detrás de la única noche que compartió de cerca con García.

“Fito es amigo hace añares. Es más, la única vez que pasé una noche con Charly fue en Bogotá por culpa de Fito”, recordó.

Aquella anécdota apareció al hablar de una conocida fotografía tomada en Paraná en 1974, donde Charly posa junto a Nito Mestre con una blusa de la fotógrafa Ada Moreno. Rep encontró allí un hilo que atraviesa distintas épocas del músico.

“Cuando yo estuve esa noche con Fito en el hotel de Bogotá, Charly no era el de Sui Generis, era un Charly absolutamente ido, pero todo el tiempo se vestía de mujer también: se ponía pantyhose, se pintaba las uñas, se despintaba, se vestía de nuevo de Charly, iba al lobby del hotel a tocar el piano y volvía”.

Y agregó: “Era un animal musical permanente, pero nunca negó la parte femenina, que es tan enriquecedora y que lo separa de esa cosa macho del rock nacional en general”.

Charly sigue ahí

Rep también habló de algo que comprueba en contacto con músicos y artistas más jóvenes: las canciones de García no quedaron encerradas en la generación que las vio aparecer.

Lo observa, entre otros lugares, durante su participación como dibujante en ¡FA!, el ciclo de Mex Urtizberea.

“Hay mucho Charly en las generaciones nuevas y no tienen ningún tropiezo; lo cantan con una fluidez como si en la escuela les hubieran dado el himno de Charly”, señaló.

Quizás por eso, explicó, cada presentación del libro termina abriendo historias que ya no son solamente las de García, sino también las de quienes crecieron escuchándolo.

“Ahora me presento ante el público, hablamos con la gente y la gente aporta experiencias. Todo el tiempo todos necesitamos hablar de Charly, porque es un compañero de la vida, de aventuras y de desventuras”.

Ese intercambio llegará este viernes a Paraná. Miguel Rep presentará Charly Absoluto a las 20, en el piso 8 del Hotel Howard Johnson Mayorazgo. El ciclo de Charlas Periodísticas 2026 de ANÁLISIS, cuenta con el auspicio de Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo, Neo Paraná, Canal 9 Litoral y Radio Plaza 94.7. La entrada será libre y gratuita.

Fuente: Ahora.