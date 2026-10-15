Un auditorio colmado escuchó a Daniel Enz reconstruir la investigación sobre abusos en el Carmelo de Nogoyá

En la Feria del Libro de Chajarí, Daniel Enz presentó el libro "Las torturas del convento".

El periodista y director de ANÁLISIS, Daniel Enz, participó este jueves de la XXIV Feria del Libro de Chajarí. Hubo fila para ingresar al Auditorio del Centro Cultural Municipal, donde unas 250 personas asistieron a la presentación de su vigésimo libro. Durante 90 minutos, Enz reconstruyó la investigación sobre el Carmelo de Nogoyá y respondió preguntas del público.

Antes de las 20 ya había gente esperando para ingresar al Auditorio del Centro Cultural Municipal de Chajarí. Unas 250 personas participaron este jueves de la presentación de Las torturas del convento, el vigésimo libro de Daniel Enz, periodista y director de ANÁLISIS.

La charla se extendió durante 90 minutos. Enz comenzó por el origen de una investigación que le demandó casi dos años antes de llegar a las páginas de la revista: un correo electrónico anónimo que recibió en agosto de 2014 y que advertía sobre situaciones de maltrato dentro del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.

Aquel mensaje era apenas un punto de partida. No había elementos suficientes para publicar una denuncia de semejante gravedad y comenzó entonces un trabajo paciente de verificación. Hubo viajes reiterados a Nogoyá, búsquedas, consultas y más de 60 entrevistas.

Uno de los mayores obstáculos fue conseguir que hablaran quienes conocían algo de lo que ocurría puertas adentro. El Carmelo tenía un fuerte reconocimiento religioso y social en la ciudad y alrededor de la institución había silencios difíciles de quebrar.

Entre los primeros indicios surgieron referencias de personas vinculadas al ámbito de la salud, que habían advertido el estado físico en el que algunas religiosas llegaban para recibir atención médica. Pero los datos aparecían todavía dispersos y faltaban testimonios directos capaces de reconstruir con mayor precisión la vida dentro del convento.

En ese proceso fueron fundamentales los relatos de Silvia Albarenque y Roxana Peña, ambas exintegrantes del Carmelo. Sus testimonios permitieron conocer prácticas de castigo físico y psicológico, privaciones y distintas formas de sometimiento que después ocuparían un lugar central en la investigación.

Con esas voces y otros elementos reunidos durante meses, la historia comenzó a tomar otra forma. Ya no se trataba solamente de sospechas o referencias aisladas: había testimonios de primera mano, documentación y datos que podían ser contrastados.

ANÁLISIS publicó la investigación el 25 de agosto de 2016, bajo el título Las torturas del convento. El informe ocupó seis páginas de la revista y alrededor de 36.000 caracteres.

Antes de que esa edición saliera a la calle, Enz puso en conocimiento del procurador general de Entre Ríos, Jorge García, parte del material reunido, ante la posibilidad de que existieran elementos que debían ser preservados.

Tras la publicación, la Justicia inició actuaciones de oficio y se produjo un allanamiento en el monasterio. La causa continuó luego su recorrido hasta llegar, años después, a la condena de quien había sido la priora, Luisa Toledo.

El libro presentado ahora en Chajarí retoma aquella investigación y la amplía. Reúne testimonios, documentos y registros judiciales, y reconstruye tanto lo sucedido dentro del convento como el camino que siguió el caso después de que la historia se hiciera pública.

En el auditorio, el público escuchó con atención el relato de Enz. Una vez terminada esa reconstrucción, comenzaron las preguntas. Hubo consultas sobre las fuentes, las dificultades para conseguir testimonios, el modo de verificar una historia de esas características y el posterior recorrido judicial.

La presentación completa duró una hora y media. Había comenzado con una fila para ingresar y, después del relato de Enz y de las preguntas del público, terminó con la firma de ejemplares de "Las torturas del convento". Durante ese tramo final, varios asistentes se acercaron al periodista y director de ANÁLISIS para conversar brevemente y llevarse el libro firmado.

A diez años de aquella publicación, Enz volvió en Chajarí sobre una investigación que necesitó casi dos años de viajes, entrevistas y verificaciones antes de llegar a imprenta. Esta vez, el recorrido terminó con los lectores alrededor suyo, todavía hablando del caso.