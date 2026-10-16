Cacho Buenaventura presenta en Paraná, “¡Qué Cacho de Show!”

Cacho Buenaventura, este sábado a las 21 en el Teatro 3 de Febrero.

El humorista cordobés Cacho Buenaventura llega a Paraná con “¡Qué Cacho de Show!”, una propuesta pensada para toda la familia que reúne humor, magia, música y danza. La función será este sábado a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Con una extensa trayectoria en escenarios de todo el país, Buenaventura construyó un estilo propio a partir de historias cotidianas, personajes, anécdotas y una forma de contar atravesada por la picardía y la cercanía con el público.

En esta oportunidad, el humorista estará acompañado por Mago Raffer, Christian Ferraris, quien tendrá a su cargo los números de magia; los bailarines Fátima Brener y Rodrigo Navarro, ganadores del Premio Carlos 2024 a Mejor Pareja de Baile; y Julio César Luján, en voz y guitarra.

El espectáculo contará además con la participación de Matías Ramírez, quien llevará a escena a “La Abuela”, un personaje inspirado en la recordada creación de Antonio Gasalla y planteado como homenaje al actor y humorista.

La propuesta alternará distintos lenguajes sobre el escenario, con Buenaventura como figura central de una noche que buscará recuperar ese vínculo directo con el público que ha marcado buena parte de su carrera.

Las entradas para “¡Qué Cacho de Show!” ya se encuentran a la venta a través de gradatickets.com y en la boletería del Teatro 3 de Febrero.