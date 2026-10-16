Con “Silbido hacia el fuego”, Belén Zavallo compartió su poesía en la Feria del Libro de Chajarí

La escritora compartió su poemario este jueves por la tarde en el salón del Club Atlético Santa Rosa, acompañada por Débora Caseres. La presentación alternó la conversación con la lectura de poemas y tuvo como ejes la maternidad y la escritura. Zavallo llegó a Chajarí después de presentar el libro en la Feria Internacional del Libro de Rosario.

La poesía tuvo su espacio en la XXIV Feria del Libro Abierto de Chajarí. A las 18, Belén Zavallo presentó Silbido hacia el fuego junto a Débora Caseres, en un encuentro que fue pasando de la conversación a la lectura de poemas y otra vez a la charla.

La propuesta tuvo como punto de partida la maternidad y la escritura, dos cuestiones que atraviesan el libro y que fueron abriendo distintos caminos durante el encuentro.

Zavallo leyó poemas de Silbido hacia el fuego. En esos momentos, la conversación cedía lugar a su voz y el público podía entrar directamente en las páginas que venían comentando.

Esa alternancia marcó el ritmo de la presentación. A partir de las lecturas aparecieron preguntas sobre las experiencias que dieron origen a determinados textos, sobre aquello que puede convertirse en material poético y sobre lo que sucede cuando algo íntimo pasa al papel y comienza a ser leído por otros.

La maternidad surgió como uno de los núcleos de los poemas, ligada a la vida cotidiana, al cuerpo, a los tiempos y también a la propia escritura. Desde allí, la conversación se fue desplazando hacia el acto de escribir y hacia las distintas lecturas que un texto puede generar una vez publicado.

En ese sentido, la presentación retomó la idea anunciada en el programa de la Feria: “extender la experiencia de lectura”. El libro estuvo allí, pero también todo lo que ocurre alrededor cuando la autora lee, cuenta parte de su proceso y conversa sobre aquello que dio origen a los poemas.

Para Zavallo, Chajarí fue una nueva estación en el recorrido de Silbido hacia el fuego, después de su paso por la Feria Internacional del Libro de Rosario el fin de semana pasado. Esta vez, en el salón de un club y dentro de una programación que reunió durante toda la semana a autores y lectores, el poemario encontró otra forma de circular: en voz alta, entre poemas y conversación.