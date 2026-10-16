Inti Righelato y Alfonso Bekes se presentan en la Escuela de Música

Alfonso Bekes e Inti Righelato se presentan esta noche a las 21, en la Escuela de Música, Danza y Teatro.

El dúo integrado por Inti Righelato en voz y Alfonso Bekes en guitarra ofrecerá este viernes 16 de octubre, a las 21, un concierto en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”. La presentación forma parte del ciclo Escuela Abierta.

Inti Righelato y Alfonso Bekes se presentarán este viernes en Paraná con un repertorio construido especialmente para el formato de voz y guitarra. El concierto comenzará a las 21 en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”.

La propuesta recorrerá tangos, valses y canciones del litoral, a partir de arreglos originales realizados para el dúo. El encuentro permitirá escuchar ese repertorio desde una formación pequeña, donde la voz y la guitarra quedan en primer plano.

La presentación se realizará en el marco de Escuela Abierta, el ciclo que desarrolla la institución y que abre sus espacios a distintas propuestas artísticas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos y pueden reservarse al teléfono 343 4485955. En puerta costarán 15.000 pesos.

Los estudiantes de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” podrán ingresar de manera gratuita presentando certificado.

La función será este viernes 16 de octubre a las 21 en el Auditorio Walter Heinze, en Paraná.