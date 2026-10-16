La Sinfónica se presenta este sábado y cerrará la próxima semana el ciclo A Toda Orquesta

La Sinfónica de Entre Ríos, este sábado a las 20 en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este sábado 17 de octubre un nuevo concierto gratuito en La Vieja Usina, con el director catalán Alfons Reverté como invitado y el estreno local de una obra de Max Reger. El mismo escenario recibirá, del 21 al 23 de octubre, las últimas funciones de A Toda Orquesta, el programa que este año llegará a más de 6.000 estudiantes entrerrianos.

Una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará este sábado 17 de octubre, a las 20, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, en Paraná. La entrada será libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada.

La velada tendrá la dirección artística y curaduría musical de Luis Gorelik y contará con la presencia del catalán Alfons Reverté como director invitado. El programa incluirá la Obertura Rienzi y el Preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda, de Richard Wagner.

Uno de los puntos salientes será el estreno en Entre Ríos de las Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, de Max Reger, obra construida a partir del tema inicial de la Sonata para piano K. 331 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Reverté es director de orquesta y clarinetista, formado en Barcelona e Inglaterra. Integró durante años la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, primero como clarinetista y luego como director asistente. Durante más de dos décadas estuvo al frente de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, de la que actualmente es director emérito. Desde 2022 se desempeña además como director titular de la Orquesta Sinfónica de San Juan, en Argentina.

La actividad del sábado es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Más de 6.000 estudiantes frente a una orquesta

Después del concierto del sábado, La Vieja Usina volverá a recibir a la Sinfónica para las jornadas finales de A Toda Orquesta, el programa que llevan adelante la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación (CGE).

Las últimas funciones serán el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de octubre, con dos presentaciones por día, a las 14.30 y a las 16. Está prevista la llegada de delegaciones escolares de Federal, Nogoyá, Oro Verde, Paraná, San Benito, Viale y Villa Elisa.

La edición 2026 concluirá con 23 conciertos didácticos y más de 6.000 estudiantes participantes, lo que representa el mayor alcance desde la puesta en marcha de la iniciativa, hace tres años.

En cada encuentro, más de 300 alumnos en promedio comparten una experiencia de unos 50 minutos junto a los músicos de la Orquesta Sinfónica. La propuesta busca que puedan escuchar en vivo una formación orquestal, reconocer las diferentes familias de instrumentos y comprender de qué manera interviene cada una dentro del conjunto.

Bajo la dirección artística y general de Gorelik y con Rodrigo Naffa como director invitado en estas funciones, el repertorio permitió acercar a los estudiantes obras de Mozart, Gounod, Ginastera, Dvořák, Mussorgsky, Rossini, Haendel, Tchaikovsky, Dukas, Prokófiev y Beethoven.

Para muchos de los chicos, el programa representa además el primer contacto directo con una orquesta sinfónica. “¿Qué mejor para ellos que tener esta experiencia directa y no sólo a través de un audio, una imagen o un video? La jornada fue espectacular”, señaló Graciela Bizai, docente de Música de la Escuela San Joaquín de Paraná.

Marianela Suárez, docente de Victoria, destacó una experiencia similar: “Para la mayoría de los chicos es la primera vez que escuchan una orquesta en vivo y se sorprendieron al ver la cantidad de músicos e instrumentos”.

El recorrido no termina en la sala de conciertos. Las delegaciones que llegan desde distintos puntos de Entre Ríos complementan la jornada con visitas guiadas a museos provinciales y espacios patrimoniales de Paraná.

A Toda Orquesta comenzó en 2024 y desde entonces mantuvo una programación sostenida. En esta tercera edición aumentó la cantidad de funciones y volvió a reunir en la capital provincial a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de distintos departamentos.

Las seis funciones previstas para la próxima semana marcarán el cierre de la edición 2026, después de un año en el que más de 6.000 gurises pudieron encontrarse, muchos de ellos por primera vez, con el sonido de una orquesta sinfónica en vivo.