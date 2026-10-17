El Parque Urquiza será escenario del Festival Arte Joven

La propuesta se desarrollará este sábado desde las 18:30 en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, con música, danza, feria de emprendedores y patio gastronómico. La actividad es libre y gratuita.

Este sábado 17 de octubre, desde las 18:30, se realizará el Festival Arte Joven en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo en el Parque Urquiza. La propuesta reunirá a artistas y bandas locales en una jornada pensada como espacio de encuentro, recreación y visibilización de las producciones de las juventudes de la ciudad.

La programación contará con la participación de DJ Calcina, AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo, banda tributo a La Bersuit. Además, habrá una feria de emprendedores y un patio gastronómico.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el acompañamiento del Municipio a los artistas emergentes de la ciudad. “Vamos a vivir un fin de semana a puro arte joven, con bandas que vienen trabajando muchísimo, todas de nuestra ciudad. Desde la Municipalidad promovemos este tipo de instancias culturales para acompañar y poner en valor a quienes vienen desarrollándose como artistas”, sostuvo.

Por su parte, la coordinadora general de la Subsecretaría de Cultura, Micaela Acosta, explicó que la actividad había sido prevista originalmente para septiembre y debió postergarse por las condiciones climáticas. “Es una política pública que busca propiciar espacios de encuentro, de recreación y, sobre todo, de interacción entre el ciudadano, el productor y el artista, poniendo en valor el trabajo local”, señaló.

Acosta también remarcó que la propuesta es fruto de la articulación entre distintas áreas municipales y destacó la posibilidad de generar espacios para que artistas, emprendedores y productores muestren sus trabajos.

Entre quienes participarán de la jornada estará Hijos del Culo, banda tributo a La Bersuit, integrada por músicos de Paraná y Santa Fe. Su cantante, Wanda Gaioli, valoró la posibilidad de contar con escenarios para las producciones locales.

“Ser artista es un desafío y es muy importante que desde el Municipio se generen estos espacios. No son solamente los toques en vivo, sino también los Premios Municipales de Arte y un montón de instancias más que permiten a los artistas nutrirse y seguir creciendo”, expresó.

La conducción del festival estará a cargo de Male Abero y Luchi Zalazar. La jornada propone disfrutar de música, danza y distintas expresiones del arte joven en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.