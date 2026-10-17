Entre Ríos en Sinfonía reunió a Juan Manuel Bilat, la Sinfónica de Crespo y artistas invitados en el Teatro

“Entre Ríos en Sinfonía” con Juan Manuel Bilat junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y músicos invitados. Gentileza: Florencia Febre / Gustavo Sterger

Con localidades agotadas, el concierto se realizó este jueves 15 de octubre en Paraná y estuvo dedicado al cancionero de Jorge Méndez, a pocos días de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Participaron alrededor de 90 artistas y trabajadores y la puesta incluyó un mapping 360 en la sala.

Las filas comenzaron a formarse antes de la apertura de puertas. Este el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná recibió al público para “Entre Ríos en Sinfonía”, el concierto encabezado por el acordeonista Juan Manuel Bilat junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo.

La presentación estuvo dedicada a la obra de Jorge Méndez, músico, poeta y compositor entrerriano fallecido el 12 de octubre de 2025. A pocos días de cumplirse un año de su muerte, el programa recuperó algunas de sus canciones más conocidas en versiones preparadas para acordeón, orquesta y voces invitadas.

Entre los temas interpretados estuvieron “Canción de Puerto Sánchez”, “Puentecito de La Picada” y “El Jornalero”. Los arreglos sumaron la sonoridad de la orquesta al acordeón de Bilat y a las distintas voces que participaron durante la noche.

Alrededor de 90 artistas y trabajadores intervinieron en la realización del espectáculo entre músicos, intérpretes y equipos técnicos.

Como invitados participaron Damián Lemes, María Luz Erazun, Ignacio Sartori y Nicolás Izaguirre. También se presentó un cuarteto de guitarras integrado por Pico Rubio, Valentín Cosso, Abelardo Coronel Osuna y Ernesto Méndez, hijo del compositor homenajeado.

Otro de los momentos del concierto estuvo a cargo de un coro de voces masculinas, que interpretó “Segador de la Vida” acompañado por una grabación con la voz de Jorge Méndez.

La puesta incorporó además un cuadro teatral basado en “El Carrusel de los Días”, con las actuaciones de Victoria Izza y María José Pacayut.

Durante el espectáculo se utilizó un sistema de mapping 360, una modalidad que se presentó por primera vez en el Teatro 3 de Febrero y que proyectó imágenes sobre distintos sectores de la sala durante el desarrollo de las canciones.

Juan Manuel Bilat. Gentileza: Florencia Febre / Gustavo Sterger

El recuerdo de Jorge Méndez

Antes del concierto, Bilat se refirió al trabajo previo que demandó la propuesta y al lugar que continúan teniendo las canciones de Méndez. Mencionó especialmente que temas como “Puerto Sánchez” y “Puentecito de La Picada” siguen siendo cantados por chicos en las escuelas.

El homenaje también tuvo un reconocimiento institucional. La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) adhirió a la actividad y entregó a Ernesto Méndez un cuadro con el registro de “Canción de Puerto Sánchez”.

La presentación fue transmitida completa por Canal Once, lo que permitió seguir el concierto fuera del teatro.

“Entre Ríos en Sinfonía” reunió así distintas formaciones y lenguajes alrededor de la obra de Jorge Méndez, con la participación de músicos, cantantes, actores y técnicos entrerrianos.

Tras esta presentación, Juan Manuel Bilat tiene prevista su participación en la cuarta luna del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el 26 de enero de 2027.