Flavio Mendoza presentó “La Cúpula”, su nuevo espectáculo inmersivo de 360 grados que estrenará en Santa Fe

Flavio Mendoza estuvo en Paraná para presentar su nuevo espeçtáculo "La Cúpula", que se estrena el viernes 30 de octubre en Santa Fe.

El artista entrerriano presentó en Paraná “La Cúpula”, la producción inmersiva de 360 grados que estrenará el 30 de octubre en Santa Fe con "El Príncipe Feliz. Corazón Dorado", inspirado en el cuento de Oscar Wilde. La puesta reúne teatro, música, danza, acrobacia y tecnología y moviliza a unas 80 personas. “No es circo, se está contando una historia diferente, más inmersiva, a 360 grados”, anticipó.

“La Cúpula es esta nueva creación que nos costó muchos años, porque fue un trabajo arduo, de muchos viajes. Esto se construyó también en mi domicilio de Italia. Es una nueva carpa, no es circo; se está contando una historia diferente, más inmersiva, es a 360. Todas las pantallas... van a ver otro megaespectáculo muy diferente”.

Así comenzó Flavio Mendoza la conferencia de prensa que brindó en la capital provincial, en el Shopping Paso del Paraná, para presentar La Cúpula, el espectáculo que estrenará el viernes 30 de octubre en Santa Fe. La primera historia que llevará a ese espacio será El Príncipe Feliz. Corazón Dorado, una adaptación del cuento de Oscar Wilde, que el artista eligió a partir de un recuerdo familiar.

Su historia personal está ligada al circo desde el comienzo. Mendoza nació en Nogoyá, en una familia circense, y creció entre carpas, escenarios y viajes. Ese origen apareció varias veces durante la conferencia, aunque esta vez se encargó de marcar una diferencia: La Cúpula conserva elementos de aquel universo, pero no es circo.

“Viajé toda la vida por todo el país y por otros países también”, recordó al hablar de su relación con el interior. También contó que hay una regla que intenta mantener cuando lleva sus producciones fuera de Buenos Aires: “Siempre digo que cuando voy a algún lugar voy con todo, si no, no voy, porque me parece que es como traicionar al público”.

La Cúpula se instalará en el estacionamiento de Chango Más, sobre la Ruta Nacional 168. La estructura no tiene columnas que obstaculicen la visual y fue concebida para que la acción suceda alrededor del espectador. El escenario gira y está formado por doce plataformas móviles que modifican el espacio a medida que avanza la historia. Resolver ese funcionamiento en 360 grados fue, según Mendoza, una de las mayores dificultades durante los ensayos.

“Fue muy difícil armar un espectáculo en el que toda la gente pueda sentirse partícipe y que no sienta que le están dando la espalda”, explicó. Los artistas debieron cambiar incluso la manera de ensayar. “Se hizo totalmente 360. Más allá de que el escenario gira por completo, hay momentos que no gira. Ese fue el reto del 360; fue un experimento muy diferente para mí y para todos los artistas”.

Arriba, a unos diez metros, la cúpula es también un espacio de trabajo. Hay pasarelas para los técnicos y sectores donde los artistas permanecen durante determinados momentos de la función, realizan cambios de vestuario y vuelven a bajar al escenario.

“Eso es muy único. Es un invento que nos costó mucho, porque no es que yo lo vi en algún lado y dije ‘quiero eso’. No, era decir: tengo ganas de hacer esto. Y fue todo un desafío”, contó.

El mapping ocupa otro lugar importante dentro de la puesta. Mendoza remarcó que las imágenes no fueron pensadas simplemente como fondo o efecto visual. Las proyecciones acompañan la narración y se integran con los movimientos del escenario y de los intérpretes.

“Este espectáculo cuenta un cuento y el cuento tiene que ver también con el mapping. Todo lo que dicen los actores o lo que vas a ver en el escenario tiene que ver con esta historia”, explicó. Y resumió: “No es circo, no es teatro, no es cine, es una mezcla de todo en uno. Y por momentos vos vas a estar adentro de una película”.

La Cúpula es El Príncipe Feliz. Corazón Dorado, creación de Flavio Mendoza.

Un cuento de su infancia

La primera producción que alberga La Cúpula es El Príncipe Feliz. Corazón Dorado, a partir del cuento de Oscar Wilde. La elección tiene un vínculo directo con la infancia de Mendoza, confió que era la historia que su madre le leía cuando era chico y que siempre terminaba llorando con el final.

Años después volvió sobre ese recuerdo para llevarlo a escena. La adaptación reúne actuación, música en vivo, cantantes, bailarines, acróbatas y artistas aéreos.

En escena trabajan alrededor de 25 artistas, pero el equipo completo es bastante mayor. “Nosotros somos 80 personas”, precisó Mendoza al contar a quienes intervienen en las distintas áreas artísticas y técnicas y en el traslado de una producción de estas características.

La experiencia comienza antes de la función. El ingreso al predio fue pensado como parte de la propuesta: habrá un hall con juegos, instalaciones tecnológicas e intervenciones para que el público pueda recorrerlo antes de entrar al espacio principal.

“En el hall siempre hay algunos juegos y algunas cosas que me gusta hacer un poco más interactivas antes de entrar al show”, explicó.

Santa Fe primero, con Paraná enfrente

El plan original era otro. Después de Buenos Aires, La Cúpula iba a continuar directamente hacia Córdoba. Mendoza decidió modificar la gira y hacer primero una escala en Santa Fe.

“Dije: no, primero a Santa Fe”, afirmó. La decisión estuvo relacionada con la respuesta que habían tenido allí Circo Ánima y Una Mágica Navidad. “Como que le debía también todo el éxito que tuvimos el año pasado”, consideró.

Cuando habló de Santa Fe, incluyó de inmediato a Paraná. “Para mí Santa Fe es decir Paraná también, porque está al lado. Estamos en el medio, ahí en el Chango Más, para que toda la gente pueda tener un acceso fácil”.

Mendoza también manifestó su deseo de volver con sus espectáculos a Entre Ríos. No anunció fechas ni una producción concreta, pero durante la charla con la prensa habló de las ganas de regresar con alguno de sus proyectos y de su vínculo con la provincia. Esta vez, La Cúpula quedará instalada del otro lado del río, a pocos kilómetros de Paraná.

El regreso a Santa Fe trajo además el recuerdo de la tormenta que el año pasado afectó una de sus producciones. Mendoza contó que, al organizar esta nueva llegada, escuchó advertencias sobre posibles lluvias e inundaciones. “Yo tormenta ya la viví el año pasado. Una más... dije: bueno, vamos igual”.

Mover La Cúpula supone una inversión considerable, otro tema sobre el que volvió varias veces durante la conferencia. Dijo que podría haber elegido una estructura más pequeña o continuar trabajando solamente con espectáculos que ya están instalados, pero prefirió desarrollar una producción nueva. “Podría haber venido por ahí con otra carpa, más chica, pero dije: no, vamos”, afirmó.

Cuando le preguntaron cuánto de él había en el proyecto, respondió: “La Cúpula tiene todo, cuando entrás te vas a dar cuenta de que estoy yo ahí metido”.

Sus amigos, contó, suelen bromear con esa inclinación a embarcarse una y otra vez en producciones grandes. “Me dicen que yo, en vez de coleccionar ropa o autos, colecciono espectáculos”. Y reconoció que, a esta altura de su carrera, podría elegir otro camino. “Más allá de que tiene que ver con un negocio, es porque a mí me da placer”, comentó sobre la inversión. Después fue más concreto: “Me lo banco yo. Me va bien, me lo banco yo; me va mal, me lo banco yo”.

La Cúpula estrenará el viernes 30 de octubre a las 21. Habrá funciones los miércoles, jueves y viernes a las 21, y sábados y domingos a las 18 y a las 21. Las entradas están a la venta a través de lacupulaarena.com.ar y posteriormente podrán adquirirse también en las boleterías del predio.

Después vendrá Córdoba y habrá nuevos proyectos. Antes, Mendoza eligió que esta etapa comenzara en el Litoral, cerca de Entre Ríos y del mundo circense en el que empezó su historia.