Azcuy Ameghino: "Artigas no fue uno más" y la reedición de un texto que "plantea que otro rumbo es necesario"

Con motivo de la reedición en dos tomos de su libro Historia de Artigas y de la Independencia Argentina (Editorial Ágora) el sociólogo e historiador Eduardo Azcuy Ameghino disertó en la Facultad de Humanidades y Artes Sociales de la UADER este viernes. En dialogo con ANÁLISIS, se refirió a su extenso trabajo sobre Artigas y la cuestión agraria a partir de su interés por la Revolución de Mayo. El profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires, y director del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA), definió el presente como un momento “oscuro” y sostuvo que retomar el artiguismo ayuda a poner en discusión temas “de primera importancia”.

Azcuy Ameghino describió a Artigas como un reformador social y “el principal referente” de la corriente que luchó por la independencia y por un sistema confederal, y afirmó que la independencia no fue solo de España. Sobre el agro, planteó que subsisten el latifundio y la gran propiedad, que entre los censos de 1988 y 2018 desapareció la mitad de las explotaciones pampeanas, y que el centro de la cuestión agraria son los grandes y los chicos, los que desaparecen y los que se enriquecen.

Fue invitado a presentar los libros por el Seminario de la Práctica Docente en Historia I del Profesorado de Historia, por la cátedra Historia Social y del Estado Argentino de la Licenciatura en Ciencias Sociales y por la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista del Centro de Estudiantes de la casa de estudios. En la entrevista, el investigador abordó temas históricos como actuales del campo argentino.

—Hay dos temas centrales que ocuparon su interés y su trabajo durante varias décadas: Artigas y la historia de la sociedad y el trabajo rural ¿por qué se ha enfocado en estos temas?

—De joven, después de recibirme, el tema que me interesó, por el que empecé tal vez a mirar la cuestión, fue la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo me condujo hacia adelante y hacia atrás. Por un lado, había que saber dónde se produjo esa revolución, qué características tenía la sociedad, cuáles eran sus contradicciones, por qué se produjo. Eso me llevó al estudio de la colonia y ahí estuvimos varios años estudiando, escribiendo, polemizando sobre la sociedad virreinal. Y hacia adelante, porque dentro de una interpretación posible, en la Revolución de Mayo hay una dirigencia que no es homogénea. Hay gente más radical, más democrática, y hay gente más conservadora, pero todos independentistas. Hay una corriente democrática, donde están Mariano Moreno, (Juan José) Castelli, (Manuel) Belgrano, que tiene un rol central en la Revolución de Mayo, pero que es derrotada a fines de 1810. A Moreno lo mandan a Inglaterra, lo sacan de la Junta. Castelli, al poco tiempo, pierde la batalla de Huaqui con el Ejército del Norte y lo traen preso a Buenos Aires. Esa corriente es derrotada. Entonces, mirando hacia adelante, aparece Artigas como la continuación o la reaparición de la corriente democrática de Mayo, en otro territorio, bajo otras condiciones. Y no está solamente seis meses, como Moreno, que sería el referente principal de la corriente democrática, sino que está diez años actuando políticamente.

Esa sería la dinámica de la primera mitad de mi vida: de Mayo para atrás, la colonia; de Mayo para adelante, Artigas. Después, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, allá por 1995, empezamos a salir del tema colonial y de la independencia, y se fundó un centro de estudios agrarios, el CIEA, que existe hasta el día de hoy. A partir de ese momento, eso definió el tipo de temáticas que trabajamos. Los últimos libros míos, son tres o cuatro, todos de temas agrarios.

—EL CIEA es un centro interdisciplinario que también se mete más con temas actuales, no solamente con la historia.

—Claro. Si pensás la época, la dictadura del 76 fue un elemento bastante significativo para interrumpir ciertos debates y cierto estado intelectual que había en desarrollo en ese momento. Lo interrumpió violentamente y, de a poco, algunas de las temáticas que se ventilaban por entonces fueron reapareciendo lentamente, donde pudieron. Increíblemente, aparecieron en la historia colonial. Por eso hubo congresos, me acuerdo, año 88, años 90, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, de historia colonial, con simposios de 200 participantes, y de pronto otros temas de la historia argentina tenían 20, 10, 15. Ese fue un momento muy particular, pero la inquietud siempre era el presente, los problemas del presente. Y el modo en que se comenzaron a discutir, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia, fue en la temática colonial.

Lentamente, recién pasados los años, ya entrado el alfonsinismo, empezaron a tratarse más abiertamente las temáticas del presente. Pero costó. Me acuerdo que daba clases en la facultad; ingresamos en el 84, cuando terminó la dictadura, y los alumnos, para decir una palabra, tenían que pensarlo tres veces, porque tenían miedo de hablar, de dar su opinión, de que alguien los estuviera escuchando. Fue complicado el asunto. Actualmente, el tema agrario es lo que me ha ocupado a mí y al centro de estudios durante las últimas dos décadas prácticamente. Lo que seguimos es básicamente lo que se podría llamar la cuestión agraria pampeana, porque cada región tiene sus particularidades. Y ahí tenemos lo que venimos estudiando: la tremenda concentración económica, la desaparición sistemática de explotaciones pequeñas y medianas, la crisis de la agricultura familiar, el latifundio, la gran propiedad, la extranjerización de la tierra, que ahora es uno de los temas en debate y se conecta de alguna manera con Artigas.

—¿Por qué reeditar y presentar hoy el libro Historia de Artigas y de la Independencia Argentina?

—Yo no tomo la decisión de reeditarlo, pero participo. En principio, me parece que vivimos en el mundo y en la Argentina un momento oscuro, realmente. Es un momento en el que mucha gente ha perdido la confianza en que un mundo mejor es posible, más justo, en que una sociedad diferente es posible. Retomar los temas del artiguismo y de la lucha por la independencia ayuda a poner en discusión temas que cuesta plantear ahora, pero que siguen siendo de primera importancia y de primera prioridad. Salvo que uno sea partidario de las políticas oficiales, en el país dependiente que es la Argentina, en realidad está en la oposición. Yo entiendo que reeditar un texto de historia de la independencia, de la corriente democrática de Moreno, de Artigas, es de alguna manera plantear que otro rumbo es necesario, que otro gobierno debería poder dirigir los rumbos del país. Pero bueno, en eso estamos.

—¿Qué tenía Artigas en la cabeza y por qué su vigencia?

—Artigas, primero, tuvo un rasgo que lo hace diferente, que es su carácter de reformador social, con dos aspectos muy importantes que al día de hoy siguen siendo temas centrales. Uno fue la expropiación de lo que él llamó “los malos europeos y peores americanos” y el reparto de tierras que hizo en el poco tiempo que pudo, realmente, porque la Banda Oriental estuvo siempre en conflicto en 1815, 1816. Repartir esa tierra expropiada de modo tal, decía el reglamento de tierras, que el más infeliz sea el más privilegiado. Negros, mulatos, zambos, criollos pobres, decía, podrán recibir un trozo de tierra si con su trabajo propenden a su bienestar y al de la provincia.

Y con respecto a los pueblos originarios, Artigas va a tener una discusión permanente, incluso con dirigentes de provincias de la Liga de los Pueblos Libres, correntinos, entrerrianos, santafesinos, diciéndoles: “si los originarios, los indígenas, no les vienen bien, no les acomodan, mándenmelos, que acá son bienvenidos”. Va a considerarlos no solo entre sus tropas, sino también como un elemento colonizador en la Banda Oriental. Desde el punto de vista de la reforma social, Artigas avanza por sobre cualquier otro dirigente de Mayo, porque se trata no de ideas, sino de iniciativas prácticas, de ideas puestas en práctica.

Por otro lado, lo fundamental es que Artigas no fue uno más. Artigas fue el principal referente de la corriente política que en aquellos años luchó por la independencia y, al mismo tiempo, luchó por un sistema confederal, lo que él llamaba la soberanía particular de los pueblos: que cada pueblo se dé su propio gobierno, que haga una liga ofensiva y defensiva contra los colonialismos. Y una cosa más que agregaría es que nosotros, los argentinos, tendemos a ver la historia medio oblicuamente, en el sentido de que solo vemos a España. Pero si tenemos en cuenta que, por lo menos hasta la derrota de Artigas, en 1820, no existe Argentina ni existe Uruguay, sino que existen provincias de un virreinato en estallido, Artigas está en Argentina como un cordobés, como un salteño. Yo soy tan oriental como un uruguayo. Esto es un tema central.

Luego, en este contexto, Artigas, me parece, al retomar las mejores banderas de Mayo, es la principal fuerza, el principal referente, el principal dirigente de oposición a los triunviratos, los directorios. Y la parte que está más oculta de todas en esta historia es que la independencia no es solamente independencia de España. Porque si la situación es un virreinato en estallido, con pueblos y provincias en condiciones que deberían ser de igualdad, otra potencia colonialista, Portugal, invadió la Banda Oriental. Un territorio del virreinato estaba invadido por Portugal, y a España se la fue a pelear a Chile. Así como hoy hay algunos antiimperialistas tuertos, que ven una potencia y no ven a otras, en aquella época hubo algunos anticolonialistas tuertos que no vieron a un colonialismo y solo vieron al otro.

—¿Por qué Artigas está tan segregado en los estudios de historia, no solamente en las universidades, sino en la primaria y la secundaria?

—Es un tema complicado, de mucha discusión, pero efectivamente eso ocurre. Por ejemplo, no digamos la historiografía liberal, que es antiartiguista, clásica, ni la revisionista histórica, que es antiartiguista, o que acepta a Artigas para asimilarlo a Rosas, cuando Artigas es todo lo contrario de Rosas. Tomemos la izquierda más tradicional de la Argentina, el Partido Comunista, por ejemplo, y ahí va a estar la respuesta a lo que me estás preguntando. Tal vez el historiador más conocido del PC, que se llamó Leonardo Paso, cuando tiene que enfrentar en sus libros la problemática y los conflictos que tienen que ver con Artigas y con la Banda Oriental, dice: “Bueno, no es nuestro objetivo hacer la historia del Uruguay”, y tira la pelota al córner. Porque el problema es que hay un partido hermano en Uruguay y Artigas terminó siendo el San Martín uruguayo. Entonces, están las críticas a Artigas, pero críticas que se farfullan nomás, porque tienen límites políticos para avanzar en esa crítica. Pero la crítica de fondo, ¿cuál es? Que Artigas divide al frente independentista. Esa es la crítica de fondo que hace (Benito) Marianetti, es decir, el PC. ¿Por qué? Porque ven solo a España. Y ahí estamos en el gran problema.

—Apelando a todo el estudio y la investigación, sobre todo de la sociología rural, que usted ha realizado, y del desarrollo del capitalismo en Argentina, ¿qué queda y qué cambió del campo argentino, de los tiempos de las familias terratenientes de doble apellido, con millones de cabezas de ganado, a hoy, cuando lo que suena con mayor fuerza son los nombres de sociedades, como Adecoagro, Dreyfus, Danone, Cresud, que son los gigantes del negocio agropecuario?

—Es el corazón de mis temas agrarios y de mis discusiones. Yo utilizo un concepto que es el de antigua cuestión agraria, planteada desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Es la época donde rige lo que se llamaba el viejo arrendamiento, donde hay colonias de arrendatarios, donde están esos latifundistas de doble apellido. Todo lo clásico y tradicional que se pueda decir en términos críticos de la cuestión agraria está incluido en esta antigua cuestión agraria, sin dudas, donde no solamente había que pagar arrendamientos exorbitantes, sino que existía el peligro del desalojo permanente, la amenaza del desalojo por el terrateniente a los colonos. Te decían con qué maquinaria tenías que trillar, te decían a quién le tenías que vender. Los contratos de arrendamiento eran de palabra o, si se escrituraban, se ponía una dirección del arrendatario, de pronto entrerriano, en una oficina en Buenos Aires que nunca se enteraba de que le había llegado la intimación para que desaloje, con lo cual no tenía ninguna posibilidad de protestar.

En lo fundamental, por las luchas agrarias, por las luchas campesinas y chacareras, sobre todo pampeanas, por el paso del tiempo, por los cambios en las mentalidades y sobre todo por las políticas que trae el primer peronismo, básicamente se acabó con estas características que tenía la antigua cuestión agraria. La Ley 13.246 da estabilidad en la tierra, la eliminación de las obligaciones, aparte de pagar un canon si uno arrendaba. Todo eso se resuelve en gran medida en ese período y se abre una transición que hay que inventarla, si se quiere, historiográficamente, para ver el cambio entre la antigua cuestión agraria y la actual cuestión agraria.

En la cuestión agraria de nuestros días hay algunos elementos que subsisten de la antigua. Por ejemplo, subsiste la modalidad de la apropiación de la tierra en grandes extensiones. Algunos apellidos han desaparecido porque se fraccionaron, porque vendieron. Hay nuevos grandes propietarios, muchos de ellos los que nombraste. Y también ha crecido el trabajo a las escalas propias del capitalismo, en arrendamientos, a través de pools de siembra, de fideicomisos. Todo eso, desde ya, es una aplanadora contra los chacareros, contra los pequeños y medianos productores, la producción familiar, que no puede competir por un problema de economía de escala. El que trabaja 30.000 hectáreas evidentemente consigue el gasoil en destilería, no en la estación de servicio del pueblo. Para el contratista que le va a cosechar, hace una licitación de contratistas y elige tarifa. Quiero decir que de pronto tiene un 20% menos en los costos que un chacarero que trabaja en condiciones medias. Eso, más una cantidad de otras cosas, como retenciones no segmentadas, iguales para todos, hace que vayan desapareciendo como moscas.

En los 30 años del Censo Nacional Agropecuario de 1988 al censo de 2018, que son los últimos tres censos, desapareció la mitad de las explotaciones pampeanas. Del 18 hasta ahora no tenemos datos porque no ha habido censo, pero seguramente, si se hace un censo dentro de algún tiempito, que en la Argentina nunca se sabe, va a dar que ese fenómeno se continúa profundizando. Existe el latifundio, existe la gran propiedad, existe el gran arrendamiento, existe el gran capitalismo agrario y, obviamente, la renta de la tierra la perciben los terratenientes que alquilan, y la perciben sobre todo los terratenientes capitalistas, que perciben ganancia y renta. Grobo (por el grupo de Gustavo Grobocopatel), por ejemplo, para darte un nombre conocido.

—Desde hace un tiempo pareciera que no hay voces altisonantes en el sector rural que reclamen otra cosa que no sea bajar impuestos ¿Esto es así o hay sectores y voces que no estamos escuchando?

—Seamos sinceros, en parte es así. La organización que más se planteó una alternativa al curso de las cosas fue la Federación Agraria Argentina, tradicionalmente expresión de los chacareros en la vieja cuestión agraria. En el día de hoy permanece subordinada o asociada en la llamada Mesa de Enlace con las demás corporaciones del agro. Los pequeños productores no están muy representados allí. Hay voces, por supuesto, hay agrupaciones, hay dirigentes que sostienen las posiciones críticas, sobre todo a nivel de la presión impositiva, la necesidad de segmentar los impuestos. No se puede cobrar lo mismo a uno que tiene 80 hectáreas que a otro que tiene 2000. Ese es un punto que está planteado en discusión. Y después, obviamente, no en el núcleo de la región pampeana, sino en el resto de la economía agraria argentina, donde hay más nítidamente presencia campesina tradicional, hay organizaciones campesinas que efectivamente tienen una acción más activa, pero muy invisibilizadas por los medios, en la Argentina que vivimos.

—No obstante ¿De dónde cree que salió ese movimiento popular que frenó el intento del Gobierno de voltear la Ley de Tierras y de extranjerizar sin límites, aparentemente encendido por la bandera de Malvinas en el Mundial, en un contexto donde parecía pasado de moda también hablar de soberanía, y de un gobierno que avanzaba a su gusto con las reformas legislativas y hacía poco tiempo había ganado las elecciones de medio término?

—Yo creo que lo de Malvinas en el Mundial efectivamente fue un revulsivo, sobre todo en la juventud, en los que estaban más vinculados activamente con el fútbol, con el Mundial, con los jugadores, con Messi. Fijate vos que el propio Milei, que es un partidario de la Thatcher, terminó haciéndose el malvinero. Ese fue un revulsivo, sin duda. Después ha habido una denuncia bastante fundamentada contra la extranjerización de la tierra, que se sumó a ese estado de ánimo generado por lo de Malvinas. Y después también habría que agregar que ese es un fueguito que es soplado por fuerzas políticas. Yo diría que si vos planteás que el problema de (Eduardo) Elztain es que tiene 500.000 hectáreas, no se van a molestar tanto, o no van a protestar tanto, como si les decís que vino un yanqui y se compró este pedazo de tierra en Argentina. Entonces, el peronismo, es decir, la oposición parlamentaria al Gobierno, encuentra también en el tema de la extranjerización un tema que es justo, que efectivamente está planteada la lucha por eso, pero que ayuda a explicar por qué tiene más entidad que otras luchas que no son tan acompañadas. Me parece que por ahí viene la cosa. Después, si tenés en cuenta la ley del kirchnerismo, la cantidad de tierras que autoriza a extranjerizar está muy por debajo de lo que está extranjerizado.

Aun así, todavía podría haber un buen movimiento de extranjerización de tierras en el marco de la vieja ley de tierras (que pone un tope de 15%). En el promedio creo que está en el 6 o 7% la extranjerización. Nosotros, en el Centro de Investigaciones, en el Observatorio de Tierras, hemos hecho un aporte importante en la lucha contra la extranjerización y estamos en eso. Pero claro, si uno va al corazón de la cuestión agraria, el problema es, obviamente, los grandes y los chicos, los que desaparecen y los que se enriquecen, los latifundistas, los que reciben 15.000 millones de dólares al año en renta de la tierra. Son los grandes temas, y la situación de los campesinos en las regiones no pampeanas, que también es crítica. Sería cuestión de hablar del medio ambiente, del agrotóxico. Hay cantidad de cosas que son parte de esta nueva y actual cuestión agraria vigente.