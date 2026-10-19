Almas celebra 8 años en la escena electrónica

La productora de música electrónica AL+ llevará a cabo la celebración de su octavo aniversario el próximo viernes 6 de noviembre a partir de las 21 y hasta las 6 de la mañana en el predio Arenas, ubicado en la zona del Balneario Thompson de la ciudad de Paraná. La jornada se desarrollará con el propósito de festejar la trayectoria de la firma nacida en 2018, a través de un espectáculo que incluirá presentaciones de artistas internacionales y locales, intervenciones plásticas, emprendimientos de la zona y el sorteo de un viaje al festival Tomorrowland Brasil 2027 entre los compradores de entradas.

El programa musical contará con la actuación principal del DJ y productor británico Danny Howells, referente del sonido house y progressive house a nivel global con más de tres décadas de trayectoria compartida con figuras de la talla de John Digweed, Sasha, Nick Warren y Hernán Cattáneo, desembarcando en la capital provincial tras haber compartido cabina con Cattáneo en la ciudad de Londres.

La grilla se completará con el artista nacional Kevin Di Serna, considerado uno de los músicos argentinos de mayor proyección internacional tras haber sido el único representante del país en la grilla de Tomorrowland Brasil 2025 y llegar a la provincia luego de tocar junto a Cattáneo en Akasha (Ibiza), presentarse en Ámsterdam con el propio Howells y actuar en Buenos Aires junto a Nick Warren.

La grilla artística mantendrá la identidad local sostenida por Almas desde sus orígenes, sumando las actuaciones de los DJ y productores regionales Juan M. Cerati, Jussto y Agustín Toffolini. Toffolini integra la historia de la productora y forma parte del proyecto entrerriano Tripartitos, dedicado a la edición de producciones propias en la región, mientras que el santafesino Jussto arribará tras haber lanzado durante 2026 el track titulado Taste That junto al artista Fabio a través del sello Neo Disco.

La oferta del evento tendrá un atractivo adicional organizado junto a la agencia Paraná Tur, ya que todas las entradas adquiridas participarán de forma automática por un viaje a la próxima edición de Tomorrowland Brasil, la cual se desarrollará del 30 de abril al 2 de mayo de 2027 en el Parque Maeda de la localidad de Itu, en São Paulo, reuniendo a más de 150 artistas en sus diferentes escenarios.

La conmemoración busca sintetizar el crecimiento de la productora paranaense desde su surgimiento en noviembre de 2018, cuando inició sus actividades con una primera fiesta para 80 personas impulsada por tres productores independientes, hasta consolidar convocatorias que superan los 2.500 asistentes y realizar coproducciones en diversos puntos de Entre Ríos y la provincia de Córdoba.

Según registros difundidos en 2025 por la firma, el proyecto contabiliza más de 50 eventos realizados, 36.000 asistentes acumulados, 200 DJ en escena y más de 300 artistas convocados.

La jornada prevé trasladarse al complejo XL en caso de registrarse condiciones climáticas adversas que impidan su desarrollo al aire libre.

Las entradas pueden adquirirse a través de Passline.