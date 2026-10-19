Charlando de Modas regresa con una propuesta dedicada a las madres

Las realizadoras Sole Escobué, Eva Cabrera y Emi Cersofio llevarán a cabo una nueva entrega de su propuesta escénica denominada Charlando de Modas con una edición especial titulada ¡Madre mía!, la cual se desarrollará este jueves 22 de octubre a las 20:30 en La Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná.

La actividad se plantea como un podcast en vivo que recrea la dinámica de un programa radial donde convergen las charlas, narraciones y pasajes musicales con el objetivo de proponer un espacio de reflexión y humor en torno a la maternidad, los vínculos intergeneracionales y la crianza, en el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Madre.

La propuesta artística de esta edición centrará su contenido en la recuperación de los arquetipos de las madres de la generación millennial, para analizar las vivencias de aquellas mujeres que ejercieron la crianza durante la década de los años ochenta dentro de un contexto social donde el mandato materno no solía ponerse en discusión.

A través del intercambio de relatos, las integrantes abordarán los interrogantes sobre los legados recibidos, los sentidos del maternar en la actualidad y las presiones sociales ligadas a la reproducción y a los tiempos de la vida moderna, intercalando estas lecturas con la interpretación en vivo de canciones que marcaron la época de sus madres.

La actividad es de carácter arancelado. Por reservas, comunicarse al 343 5133480.