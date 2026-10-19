El Cineclub Noble continúa el ciclo de películas orientadas a los adultos mayores

En La estrella que perdí, actúan Mirta Busnelli, Ana Pauls, Gustavo Garzón, Fabián Arenillas y Susana Varela. Y su historia pone en escena cuestiones como el paso del tiempo, la vejez, la soledad, el posible punto de no retorno en una carrera artística y otras reflexiones. Se trata de una comedia dramática agridulce, donde la historia sigue a Norma Reyes (Busnelli), una consagrada pero decadente actriz de 76 años que, para mantenerse activa, acepta protagonizar una obra comercial bastante mediocre donde interpreta a una anciana con Alzheimer.

Al mismo tiempo, su hija Celeste (Ana Pauls), una guionista que siempre ha vivido bajo la sombra del éxito de su madre, le anuncia que va a casarse y mudarse de la casa.