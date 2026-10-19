El Círculo Médico organiza un encuentro cultural y solidario

Una jornada de arte, música y danza para colaborar con el Hospital Vecinal San Martín de Villa Hernandarias.

El Círculo Médico de Paraná llevará a cabo la novena edición del Encuentro Cultural Solidario Muestra Artistas del Paraná este viernes 23 de octubre a partir de las 19 en la sede situada en la calle Urquiza 1135 de la capital provincial.

La iniciativa que fue declarada de Interés Cultural por el Honorable Concejo Deliberante por su aporte a la dimensión artística local y se desarrollará con el propósito de recaudar fondos económicos que serán destinados a colaborar con la asistencia médica y la infraestructura del Hospital Vecinal San Martín de Villa Hernandarias.

La jornada integrará una variada propuesta de expresiones artísticas que incluirá la exhibición plástica a cargo del Taller de Pintura de Romina Burone, la presentación del libro titulado El linaje de la Dra. Trinidad Rodríguez Lombardi y diversos números de música y danza en vivo.

El programa de espectáculos contará con las actuaciones de la cantante Azul Brasesco, la cantautora Candela Clavel Heis y el cantante Marcelo Dayer, sumados a las demostraciones de baile de las parejas integradas por Ezequiel Vázquez y Ana Romero en tango, y Ezequiel Quiñones junto a Judith Zarate en folclore.

Durante el transcurso de la velada se realizarán sorteos de obras y productos entre el público.

El ingreso al predio se gestionará mediante un bono contribución de $15.000, que incluye el acceso a las presentaciones y la participación en los sorteos.