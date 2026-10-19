Hoy vuelve Peyret con Américo a alumbrarnos el presente

La cita es hoy lunes a las 19 en la sede de Eduner (Andrés Pazos 406) con entrada libre y gratuita. Para interesados en educación, democracia, producción, federalismo, despotismos varios, cooperativas, y chacras por latifundios.

El franco entrerriano Alejo Peyret es un pensador y polemista singular, y muy actual. Hoy empezamos a conocer su dimensión extraordinaria por la pluma del uruguayense Américo Schvartzman, que presentará esta tarde en Paraná los frutos de una larga y apasionada investigación.

El nuevo libro de Américo Schvartzman se titula “Alejo Peyret: el filósofo desconocido. Un pensador entre la civilización y la barbarie”. Trata sobre sus saberes y su vida práctica, sus luchas, sus desvelos; la censura que padeció, la estrecha cornisa por la que caminó en los tiempos de Urquiza y después. ¿Cuántas de sus reflexiones sirven para comprender la Argentina de hoy? ¿Qué fuerzas lo ocultaron?

El ensayo biográfico de Américo, otro acierto de la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, nos permite ingresar por primera vez a un panorama amplio de la vida y la obra de un hombre que influyó y sigue influyendo en la historia entrerriana, de modo que no puede faltar en nuestras bibliotecas. Había datos dispersos, el autor debió abrir varias puertas para poder acceder incluso en el extranjero a ediciones agotadas.

Acompañarán a Américo Schvartzman en la Eduner el director de la editorial, Gustavo Martínez, la educadora Angelina Uzin Olleros, y quien esto escribe, que tuvo el privilegio de leer parte de la obra previamente para aportar un prólogo, junto a Julio Montero.

Filosofía, entonces, en el centro, pero sin diques con la historia, las luchas, la organización económica, el sistema político, los debates del mundo y los muy propios del país, porque ya lo dice Américo desde el título: “un pensador entre la civilización y la barbarie”. ¿De qué lado se ubica, Peyret, en este dilema?

El compromiso del filósofo entrerriano Américo Schvartzman con el pensamiento de Alejo Peyret es contagioso. Así es que el mensaje de Peyret no pudo encontrar mejor curador. Américo pone en esta investigación su vida al servicio del vecino que lo precedió. Para nosotros, leer a Américo es despertar.

Y hay que decir que cada capítulo nos muestra una faceta inesperada del biografiado. A veces con textuales de Peyret que llenan de expectativas por el suelo entrerriano: “¿Dónde hay mejores aguas? ¿Dónde hay tierras más fértiles? ¿Dónde hay clima más suave? ¿Dónde tanta facilidad para vivir? ¿Acaso puede verse nada más bello que las orillas del Paraná y el Uruguay, y no son estas provincias destinadas por la Providencia para ser la mansión dichosa de millones de seres humanos, todos libres, todos iguales, realizando un ideal de sociedad desconocido todavía en la tierra?”.

Dice Julio Montero sobre el libro: “esta obra es una pieza de filosofía política que interpela al presente, procurando revelar el origen de los ‘grandes males’ que nos aquejan y que Peyret presagiaba e intentó vanamente conjurar”.

Peyret en relación con Proudhon, con Alberdi, con Urquiza, con López Jordán, con Sarmiento, con Mitre; Peyret en relación con la guerra al Paraguay, la guerra entrerriana, la masonería, la religión; Peyret y la Colonia San José que supo fogonear y organizar. ¿También un plan Peyret para hoy y para mañana?

El autor

Qué diremos de Américo Schvartzman, periodista de décadas en diversos medios, gran fogonero de la cultura del litoral y gran polemista, como su maestro Peyret. Conocido, claro, co fundador de la Cooperativa El Miércoles, y columnista del diario Perfil, de la revista Análisis, o autor de ensayos sobre ecología, literatura, democracia deliberativa.

Sin contar sus desvelos familiares, apuntemos también que es menos divulgada su participación en grupos que abonan el pensamiento filosófico, en centros de estudio sobre historia, saberes, biodiversidad; incluso letrista y cantor de murgas de estilo uruguayo, y protagonista de polémicas políticas a través del uso clásico de filosas décimas al estilo del canto con fundamento; y ni hablar de su oficio y hobby de siempre: del dibujo, el humor gráfico. ¿Algo más? Sería largo contar, pero no olvidemos que fue convencional constituyente, y es crítico de las violaciones de la Carta Magna.

La Eduner incluye esta obra en una serie de libros sobre literatura, historia, ecología, filosofía, justicia, biodiversidad, educación, matemáticas y otras ciencias diversas. Junto al nombre de Américo Schvartzman aparecen, entonces, los de Juan Antonio Vilar, César Pibernus, Martín Gerlo, Carina Rattero, Patricia Fasano, Lucrecia Pérez Campos, Víctor Fleitas, Isabel Truffer, Carina Muñoz, Oscar Bosetti, Víctor Lallana, por nombrar algunos, además de clásicos de la literatura entrerriana de los siglos XIX y XX.

Veamos unos párrafos de su obra, valorando aspectos diversos del biografiado: “Peyret no desprecia ningún saber: si bien la ciencia es la mejor manera de conocer la realidad para transformarla, entiende que hay otras formas de conocimiento, derivadas de saberes ancestrales, comunitarios, que se deben tener en cuenta e incorporar. Así lo muestra cuando describe la provincia en uno de sus primeros textos sobre colonización: detalla todo el entorno, ensalza la calidad del espinillo, el ñandubay, el algarrobo, el tala, y resume saberes de la comunidad que pueden ser muy útiles a los inmigrantes: ‘Los hijos del país para cortarlas, observan siempre el menguante de la luna, exceptuando el ñandubay que puede cortarse en cualquier tiempo. La madera cortada en el tiempo del creciente dicen que se apolilla pronto. Para sembrar, esperan también la menguante. Es una indicación que de paso damos a los inmigrantes’”.

(*): publicado en diario Uno.