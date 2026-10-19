La Escuela Carminio desplegará un programa de actividades por el Mes de la Danza

La Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos llevará a cabo durante el mes de octubre una agenda especial de actividades en el marco de las conmemoraciones por el Día Nacional de la Danza.

La programación se desarrollará a través de conversatorios, espacios de debate y talleres de formación, con el propósito de celebrar el arte del movimiento, revalorizar la danza como práctica pedagógica y cultural y reflexionar sobre las dimensiones expresivas a través de instancias de encuentro e intercambio.

El cronograma de propuestas comenzará este martes 20 de octubre a las 16:30 en el Auditorio Profesor Walter Heinze con la realización de un conversatorio a cargo de Déborah Kalmar, especialista en Expresión Corporal. El acceso será gratuito con inscripción previa.

Las actividades continuarán el miércoles 21 de octubre a las 19 en el Salón del Cuarto Piso de la institución con el conversatorio titulado "Desmantelar la obra", un espacio diseñado para analizar y problematizar los procesos de creación y producción escénica que contará con la participación del elenco concertado de la Escuela Municipal de Danza y del elenco Malevas, integrado por egresadas de la Escuela Municipal de Circo.

El cierre de la agenda se concretará durante el fin de semana del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre mediante una instancia de formación intensiva en Técnica de Danza Clásica, impartida por el maestro Leonel Cirelli. Esta capacitación estará dirigida específicamente a docentes y estudiantes de la disciplina que busquen profundizar sus herramientas y conocimientos teóricos en la materia. La actividad será de carácter arancelado y requerirá inscripción previa.